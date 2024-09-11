Користь лисичок для здоров'я — поради дієтолога

Жінка з лисичками у кошику. Фото: hana-fialova.cz

Багато людей, які не люблять їсти гриби, вважають, що це геть пуста їжа, але це велика помилка. Наприклад, до складу таких популярних грибів, як лисички, входить велика кількість корисних елементів, які покращують здоров’я людини.

Про це розповідає українська дієтологиня Сніжана Ворошилова на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Що входить до складу лисичок

Дієтологиня Сніжана Ворошилова стверджує, що до складу лисичок входить велика кількість корисних компонентів. За словами фахівчині, лисички, які користуються великою популярністю серед любителів грибів, мають у своєму складі такі елементи, як:

Бета-каротин, який робить лисички яскраво-жовтими і перетворюється на вітамін А при потраплянні до організму

Вітаміни В3, В12, D2 тощо

Залізо

Калій

Фосфор

Мідь

Марганець

Поліфенольні сполуки з антиоксидантними властивостями

Лисички, які є корисними для здоров'я. Фото: Decorexpro

Чому лисички вважаються унікальними грибами

Дієтологиня каже, що лисички покращують функціонування кишківника, адже вони стимулюють ріст штамів Lactobacillus і пригнічують розвиток Clostridia. До того ж, ці гриби здатні загоїти рани і не дають збудникам язви шлунку розвиватися.

Страва з лисичок на пательні. Фото: Pinterest

Також лисички мають нейропротективні властивості та вважаються цінним продуктом харчування. Ба більше, з цих грибів навіть виробляють дієтичні добавки, які мають лікувальні дії.

"Лисичка — цінний продукт харчування, з якого навіть роблять нутріцевтики (дієтичні добавки), які мають терапевтичні властивості", — наголосила українська дієтологиня Сніжана Ворошилова.

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