Де в Україні ростуть найсмачніші гриби — список областей

Беріть кошик і швидко туди рушайте — де в Україні можна зібрати найсмачніші гриби
В українських лісах росте приблизно 200 різних видів грибів, але попитом користуються лише близько 20 з них. Дізнайтеся, де на території України можна зібрати гриби, які будуть не лише смачними, а й безпечними для здоров’я.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Найсмачніші гриби в Україні
Карпати
Цей регіон вважається найкращим для зборів грибів, а найпопулярнішим видом, який росте в букових і хвойних лісах, вважається саме білий гриб. Якщо ви є затятим прихильником таких грибів, радимо відвідати саме карпатські ліси.
Київщина
Багато грибів можна також відшукати в лісах в напрямку Обухова вздовж Новообухівського шосе. Наприклад, лисички можна знайти в селах Катюжанка, Мірча і Димер, а також у напрямку Борисполя, Лютежа і Ясногородки.
Львівщина
Львівська область також багата на різні види грибів, а їхати краще в Старосамбірський, Турківський, Сколівський райони. Досвідчені грибники радять відвідати села Дубина, Східниця, Лихобора і Славське. У цій місцевості можна зібрати такі гриби, як:
- Білі
- Опеньки
- Підосичники
- Підберезники
Дніпровщина
Справжні грибники радять відвідати село Гвардійське Новомосковського району, Царичанські околиці, Кіровське та Петриківський район. В області ростуть такі гриби, як:
- Підберезники
- Зеленушки
- Опеньки
- Маслюки
Харків
Найбільше грибів росте в лісах неподалік від сіл Мохнач, Андріївка, Бишкин, Шелудьківка і Васищеве. А якщо ви хочете зібрати білі гриби і маслята, радимо вам поїхати до району Лозовій і Коробових хуторів.
Де ще можна знайти багато грибів в Україні
До списку найкращих місць для збору грибів на території України також можна віднести такі регіони, як:
- Житомир
- Черкаси
- Чернігів
- Сумщина
- Чернівецька область
- Волинь
Нагадаємо, ми писали про те, коли за народними прикметами краще не ходити по гриби.
Раніше ми розповідали про те, як з легкістю відрізнити їстівні гриби від отруйних.
Також ми повідомляли про те, які гриби можна збирати в лісах вже у вересні.
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