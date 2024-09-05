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Беріть кошик і швидко туди рушайте — де в Україні можна зібрати найсмачніші гриби

5 вересня 2024 13:14
Валентина Осадча - Редактор
Де в Україні ростуть найсмачніші гриби — список областей
Людина, яка збирає гриби у лісі. Фото: Pixabay
Валентина Осадча - Редактор

В українських лісах росте приблизно 200 різних видів грибів, але попитом користуються лише близько 20 з них. Дізнайтеся, де на території України можна зібрати гриби, які будуть не лише смачними, а й безпечними для здоров’я.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Карпати

Цей регіон вважається найкращим для зборів грибів, а найпопулярнішим видом, який росте в букових і хвойних лісах, вважається саме білий гриб. Якщо ви є затятим прихильником таких грибів, радимо відвідати саме карпатські ліси.

Київщина

Багато грибів можна також відшукати в лісах в напрямку Обухова вздовж Новообухівського шосе. Наприклад, лисички можна знайти в селах Катюжанка, Мірча і Димер, а також у напрямку Борисполя, Лютежа і Ясногородки.

Сорванные грибы возле корзины в лесу
Зірвані гриби біля кошику в лісі. Фото: Pinterest

Львівщина

Львівська область також багата на різні види грибів, а їхати краще в Старосамбірський, Турківський, Сколівський райони. Досвідчені грибники радять відвідати села Дубина, Східниця, Лихобора і Славське. У цій місцевості можна зібрати такі гриби, як:

  • Білі
  • Опеньки
  • Підосичники
  • Підберезники

Дніпровщина

Справжні грибники радять відвідати село Гвардійське Новомосковського району, Царичанські околиці, Кіровське та Петриківський район. В області ростуть такі гриби, як:

  • Підберезники
  • Зеленушки
  • Опеньки
  • Маслюки

Харків

Найбільше грибів росте в лісах неподалік від сіл Мохнач, Андріївка, Бишкин, Шелудьківка і Васищеве. А якщо ви хочете зібрати білі гриби і маслята, радимо вам поїхати до району Лозовій і Коробових хуторів.

Человек с грибами в корзине
Людина з грибами в кошику. Фото: 20 Minutes

Де ще можна знайти багато грибів в Україні

До списку найкращих місць для збору грибів на території України також можна віднести такі регіони, як:

  • Житомир
  • Черкаси
  • Чернігів
  • Сумщина
  • Чернівецька область
  • Волинь

Нагадаємо, ми писали про те, коли за народними прикметами краще не ходити по гриби. 

Раніше ми розповідали про те, як з легкістю відрізнити їстівні гриби від отруйних. 

Також ми повідомляли про те, які гриби можна збирати в лісах вже у вересні.

Україна гриби поради регіони

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