Які відрізнити їстівні гриби від отруйних — 10 важливих ознак, поради

Людина, яка збирає гриби в лісі. Фото: The Indian Express

Ті, хто любить їсти гриби, знають, як важливо правильно їх вибрати, щоб не страждати потім від сильного отруєння. Ми розповідаємо про десять важливих ознак, які допоможуть вам відрізнити їстівні гриби від тих, які в жодному разі не можна вживати.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Для кожного справжнього грибника похід до лісу — це як заспокійливе для нервової системи, адже там можна не тільки розслабитися і подихати свіжим повітрям, а й насолодитися смачною стравою. Однак, збираючи гриби, необхідно бути дуже обережними, адже будь-яка помилка може коштувати вам здоров’я.

Експерти розповіли, за якими ознаками дізнатися, чи можна їсти ті чи інші гриби.

Людина, яка вирізає гриб у лісі. Фото: Pinterest

Які ознаки вказують на отруйні гриби

По-перше, погані гриби дуже неприємно і різко пахнуть, навіть інколи нагадуючи аромат медичних препаратів або хлору, а по-друге, вони мають яскравий відтінок. Під час зрізання на ніжці отруйних грибів з’являється дивний колір, а до їхнього шляпки не наближаються комахи.

Якщо ви побачили, що на грибі немає трубчастого шару, будьте обережні, адже він може бути отруйним. Те ж саме стосується і товстої донизу ніжки, що вказує на небезпеку.

Процес збору грибів у лісі. Фото: Freepik

Яких правил варто дотримуватися при зборі грибів

Якщо ви сумніваєтеся, що гриб їстівний, краще його оминути і ні в якому разі не намагатися спробувати на смак, адже можна миттєво отруїтися. Якщо ви збираєтеся по гриби, краще візьміть із собою людину, яка допоможе вам визначити їстівні гриби.

Ці прості, але дуже важливі правила допоможуть вам зберегти своє здоров’я.

Нагадаємо, ми писали про те, які види грибів можна збирати в українських лісах у вересні.

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