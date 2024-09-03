Какие отличить съедобные грибы от ядовитых — 10 важных признаков, советы

Человек, собирающий грибы в лесу. Фото: The Indian Express

Те, кто любит есть грибы, знают, как важно правильно их выбрать, чтобы не страдать от сильного отравления. Мы рассказываем о десяти важных признаках, которые помогут вам отличить съедобные грибы от тех, которые ни в коем случае нельзя употреблять.

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Для каждого настоящего грибника поход в лес — это как успокоительное для нервной системы, ведь там можно не только расслабиться и подышать свежим воздухом, но и насладиться вкусным блюдом. Однако, собирая грибы, необходимо быть очень аккуратными, ведь любая ошибка может стоить вам здоровья.

Эксперты рассказали, по каким признакам узнать, можно ли есть грибы.

Человек, вырезающий гриб в лесу. Фото: Pinterest

Какие признаки указывают на ядовитые грибы

Во-первых, плохие грибы очень неприятно и резко пахнут, даже иногда напоминая аромат медицинских препаратов или хлора, а во-вторых, они имеют яркий оттенок. При срезании на ножке ядовитых грибов появляется странный цвет, а к их шляпке не приближаются насекомые.

Если вы увидели, что на грибе нет трубчатого слоя, будьте аккуратны, ведь он может быть ядовитым. То же самое касается и толстой книзу ножки, что указывает на опасность.

Процесс сбора грибов в лесу. Фото: Freepik

Какие правила следует соблюдать при сборе грибов

Если вы сомневаетесь, что гриб съедобен, лучше его обойти и ни в коем случае не пытаться попробовать на вкус, ведь можно мгновенно отравиться. Если вы собираетесь за грибами, лучше возьмите с собой человека, который поможет вам определить съедобные грибы.

Эти простые, но очень важные правила помогут вам сохранить свое здоровье.

Напомним, мы писали, какие виды грибов можно собирать в украинских лесах в сентябре.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить грибы в домашних условиях.

Также мы сообщали о том, как правильно сушить и консервировать грибы на зиму.