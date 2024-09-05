Где в Украине растут самые вкусные грибы — список областей

Берите корзину и быстро туда отправляйтесь — где в Украине можно собрать самые вкусные грибы
В украинских лесах растет примерно 200 разных видов грибов, но спросом пользуются лишь около 20 из них. Узнайте, где на территории Украины можно собрать грибы, которые будут не только вкусными, но и безопасными для здоровья.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Самые вкусные грибы в Украине
Карпаты
Этот регион считается самым лучшим для сбора грибов, а самым популярным видом, который растет в буковых и хвойных лесах, считается именно белый гриб. Если вы являетесь ярым поклонником таких грибов, советуем посетить именно карпатские леса.
Киевщина
Многие грибы можно также отыскать в лесах в направлении Обухова вдоль Новообуховского шоссе. К примеру, лисички можно найти в селах Катюжанка, Мирча и Дымер, а также в направлении Борисполя, Лютежа и Ясногородки.
Львовщина
Львовская область также богата разными видами грибов, а ехать лучше в Старосамборский, Турковский, Сколевский районы. Опытные грибники советуют посетить села Дубина, Сходница, Лихобора и Славское. В этой местности можно собрать такие грибы, как:
- Белые
- Опята
- Подосинники
- Подберезовики
Днепровщина
Настоящие грибники советуют посетить село Гвардейское Новомосковского района, Царичанские окрестности, Кировское и Петриковский район. В области растут такие грибы, как:
- Подберезовики
- Зеленушки
- Опята
- Маслята
Харьков
Больше всего грибов растет в лесах неподалеку от сел Мохнач, Андреевка, Бишкин, Шелудьковка и Васищево. А если вы хотите собрать белые грибы и маслята, советуем вам поехать в район Лозовой и Коробовых хуторов.
Где еще можно найти много грибов в Украине
В список самых лучших мест для сбора грибов на территории Украины можно также отнести такие регионы, как:
- Житомир
- Черкассы
- Чернигов
- Сумщина
- Черновицкая область
- Волынь
Напомним, мы писали о том, когда по народным приметам лучше не ходить за грибами.
Раньше мы рассказывали о том, как с легкостью отличить съедобные грибы от ядовитых.
Также мы сообщали о том, какие грибы можно собирать в лесах уже в сентябре.
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