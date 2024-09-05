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Берите корзину и быстро туда отправляйтесь — где в Украине можно собрать самые вкусные грибы

5 сентября 2024 13:14
Валентина Осадчая - Редактор
Где в Украине растут самые вкусные грибы — список областей
Человек, собирающий грибы в лесу. Фото: Pixabay
Валентина Осадчая - Редактор

В украинских лесах растет примерно 200 разных видов грибов, но спросом пользуются лишь около 20 из них. Узнайте, где на территории Украины можно собрать грибы, которые будут не только вкусными, но и безопасными для здоровья.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Карпаты

Этот регион считается самым лучшим для сбора грибов, а самым популярным видом, который растет в буковых и хвойных лесах, считается именно белый гриб. Если вы являетесь ярым поклонником таких грибов, советуем посетить именно карпатские леса.

Киевщина

Многие грибы можно также отыскать в лесах в направлении Обухова вдоль Новообуховского шоссе. К примеру, лисички можно найти в селах Катюжанка, Мирча и Дымер, а также в направлении Борисполя, Лютежа и Ясногородки.

Сорванные грибы возле корзины в лесу.
Сорванные грибы возле корзины в лесу. Фото: Pinterest

Львовщина

Львовская область также богата разными видами грибов, а ехать лучше в Старосамборский, Турковский, Сколевский районы. Опытные грибники советуют посетить села Дубина, Сходница, Лихобора и Славское. В этой местности можно собрать такие грибы, как:

  • Белые
  • Опята
  • Подосинники
  • Подберезовики

Днепровщина

Настоящие грибники советуют посетить село Гвардейское Новомосковского района, Царичанские окрестности, Кировское и Петриковский район. В области растут такие грибы, как:

  • Подберезовики
  • Зеленушки
  • Опята
  • Маслята

Харьков

Больше всего грибов растет в лесах неподалеку от сел Мохнач, Андреевка, Бишкин, Шелудьковка и Васищево. А если вы хотите собрать белые грибы и маслята, советуем вам поехать в район Лозовой и Коробовых хуторов.

Человек с грибами в корзине
Человек с грибами в корзине. Фото: 20 минут

Где еще можно найти много грибов в Украине

В список самых лучших мест для сбора грибов на территории Украины можно также отнести такие регионы, как:

  • Житомир
  • Черкассы
  • Чернигов
  • Сумщина
  • Черновицкая область
  • Волынь

Напомним, мы писали о том, когда по народным приметам лучше не ходить за грибами.

Раньше мы рассказывали о том, как с легкостью отличить съедобные грибы от ядовитых.

Также мы сообщали о том, какие грибы можно собирать в лесах уже в сентябре.

Украина грибы советы регионы

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