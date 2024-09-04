Коли не можна ходити по гриби — народні прикмети і забобони

Людина, яка збирає гриби в лісі. Фото: Pinterest

Ходити до лісу по гриби — ця традиція існує ще з давніх часів, тому не дивно, що серед наших предків з’явилося багато прикмет і різних забобонів. Дізнайтеся, коли, згідно з народними прикметами, краще не ходити до лісу.

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Коли не варто ходити по гриби

У високосний рік

Предки вважали, що по гриби краще не ходити у високосний рік, адже вважалося, що у цей час з-під землі виходить вся нечисть, яку гриби потім поглинають. Тому народні прикмети кажуть, що збирати гриби у високосний рік — це лихо в домі.

При спадному Місяці

У давні часи наші предки вважали, що не варто ходити по гриби, коли на небі спадний Місяць, адже так можна повернутися з порожнім кошиком. А ось на зростаючий Місяць, навпаки, варто йти по гриби, адже так можна отримати багато здобуток.

Збір грибів у лісі. Фото: Pexels

При малій кількості снігу взимку

Вважається, що похід до лісу влітку і восени, коли взимку до цього було мало снігу, — це одразу бідний врожай. Тому рекомендується ходити тоді, коли зима була сніжною і суворо.

Навесні

Навесні, коли сніг тільки-но сходить, гриби починають швидко псуватися, тому краще відмовитися від ідеї йти по гриби у цей сезон року.

Багато грибів у кошику. Фото: Grow Your Pantry

При відсутності дощів

Справжні грибники знають, що найкращий період збору грибів у лісі — це період після дощу. А якщо влітку майже не було опадів, то ходити по гриби марно, адже там можна майже нічого не знайти.

Вдень

Прихильники походів до лісу йдуть по гриби рано-вранці, адже так є високі шанси відшукати багато грибів. А ось ті, хто надав перевагу полежати у ліжку вранці, в лісі знайдуть самі мухомори.

Нагадаємо, ми писали про те, яким людям категорично не можна вживати грибів.

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