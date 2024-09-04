Когда нельзя ходить за грибами — народные приметы и суеверия

Человек, собирающий грибы в лесу. Фото: Pinterest

Ходить в лес за грибами — эта традиция существует еще с давних времен, поэтому не удивительно, что среди наших предков появилось много примет и разных предрассудков. Узнайте, когда, согласно народным приметам, лучше не ходить в лес.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда не стоит ходить за грибами

В високосный год

Предки считали, что за грибами лучше не ходить в високосный год, ведь считалось, что в это время из-под земли выходит вся нечисть, которую грибы потом поглощают. Поэтому народные приметы говорят, что собирать грибы в високосный год — это беда в доме.

При убывающей Луне

В давние времена наши предки считали, что не стоит ходить за грибами, когда на небе убывающая Луна, ведь так можно вернуться с пустой корзинкой. А вот на растущую Луну, наоборот, стоит идти за грибами, ведь так можно получить много достижений.

Сбор грибов в лесу. Фото: Pexels

При маленьком количестве снега зимой

Считается, что поход в лес летом и осенью, когда зимой до этого было мало снега, — это сразу бедный урожай. Поэтому рекомендуется ходить тогда, когда зима была снежной и суровой.

Весной

Весной, когда снег только сходит, грибы начинают быстро портиться, поэтому лучше отказаться от идеи идти за грибами в этот сезон года.

Много грибов в корзине. Фото: Grow Your Pantry

При отсутствии дождей

Настоящие грибники знают, что самый лучший период сбора грибов в лесу — это период после дождя. А если летом почти не было осадков, то ходить за грибами бесполезно, ведь там можно почти ничего не найти.

Днем

Поклонники походов в лес идут за грибами рано утром, ведь так есть высокие шансы отыскать много грибов. А вот те, кто предпочел полежать в постели утром, в лесу найдут одни мухоморы.

Напомним, мы писали о том, каким людям категорически нельзя употреблять грибы.

Раньше мы рассказывали о том, какие грибы можно собирать в лесу уже в сентябре.

Также мы сообщали о том, как правильно собирать грибы в лесу.