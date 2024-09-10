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У жодному разі не їжте ці гриби — які сім видів варто уникати

10 вересня 2024 10:16
Валентина Осадча - Редактор
Які 7 грибів категорично не можна їсти — поради, які врятують життя
Людина, яка збирається вирвати мухомор у лісі. Фото: The Conversation
Валентина Осадча - Редактор

Справжні прихильники "тихого полювання" знають, які гриби точно можна їсти, а яких необхідно обминати. Щоб не припуститися серйозної помилки і не стати жертвою отруєння, вам потрібно розуміти, від яких грибів у лісі варто триматися якнайдалі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Бліда поганка

Цей вид грибів — найбільш небезпечний з усіх, адже один тільки маленький шматок може дуже нашкодити людині. Експерти кажуть, що отрута блідої поганки здатна зіпсувати стан нирок і печінки і навіть вбити людину, адже ознаки отруєння проявляються лише на останніх стадіях.

Головною ознакою цього гриба є "яєчко" в основі ніжки, з якого росте цей гриб.

Опасная бледная поганка в лесу
Небезпечна бліда поганка в лісі. Фото: Decorexpro

Мухомори

Ну а про те, що цей гриб категорично не можна їсти, знають навіть діти в школі. Мухомор спочатку викликає серйозний гнів, який виходить з-під контролю, а потім виникають галюцинації. Більш того, якщо отруєння занадто серйозне, людина може впасти в кому і навіть померти.

Зовні цей гриб не можна переплутати ні з яким, адже він має характерний червоний капелюх з білими плямами.

Ядовитый мухомор в лесу
Отруйний мухомор у лісі. Фото: Pixabay

Сатанинський гриб

Цей вид грибів є дуже токсичним, і після варіння ця токсичність нікуди не зникає. Експерти кажуть, що навіть один грам сатанинського гриба здатний серйозно отруїти людину. 

Цей вид грибів має великий оксамитовий капелюшок у вигляді подушки, масивну ніжку і посиніння, а інколи навіть почервоніння м’якоті на розрізі. Колір цього гриба може бути як звичайним білим, так і брудним сірим і навіть оливковим.

Два сатанинских гриба в лесу
Два сатанинських гриба в лісі. Фото: Pinterest

Жовчний гриб

Цей гриб дуже схожим на класичний білий, але його м’якість гірка, пори рожеви, а на ніжці є чорна сітка. Цей гриб можна з легкістю сплутати з підберезником, але його категорично не можна додавати в раціон харчування.

Зазвичай, жовчний гриб можна зустріти у період з червня до листопада у хвойних лісах.

Опасный желчный гриб в лесу
Небезпечний жовчний гриб у лісі. Фото: Decorexpro

Свинуха тонка

Цей гриб також вважається дуже шкідливим, адже він зменшує кількість червоних кров'яних тілець в крові та погано впливає на стан здоров’я нирок. На жаль, ознаки отруєння цим грибом проявляються дуже пізно, тому є великий ризик постраждати.

Грибы свинуха тонкая в лесу
Гриби свинуха тонка у лісі. Фото: Pinterest

Які ще гриби не можна вживати

До списку заборонених для збору грибів також входять такі види, як:

  • Несправжні опеньки
  • Несправжня лисичка

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати гриби в холодильнику, щоб вони не зіпсувалися. 

Раніше ми розповідали про те, як можна відрізнити їстівні гриби від тих, якими можна отруїтися. 

Також ми повідомляли про те, яким людям категорично не можна вживати гриби.

здоров'я отруєння гриби поради

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