Які 7 грибів категорично не можна їсти — поради, які врятують життя

Людина, яка збирається вирвати мухомор у лісі. Фото: The Conversation

Справжні прихильники "тихого полювання" знають, які гриби точно можна їсти, а яких необхідно обминати. Щоб не припуститися серйозної помилки і не стати жертвою отруєння, вам потрібно розуміти, від яких грибів у лісі варто триматися якнайдалі.

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Які гриби не можна збирати в лісі

Бліда поганка

Цей вид грибів — найбільш небезпечний з усіх, адже один тільки маленький шматок може дуже нашкодити людині. Експерти кажуть, що отрута блідої поганки здатна зіпсувати стан нирок і печінки і навіть вбити людину, адже ознаки отруєння проявляються лише на останніх стадіях.

Головною ознакою цього гриба є "яєчко" в основі ніжки, з якого росте цей гриб.

Небезпечна бліда поганка в лісі. Фото: Decorexpro

Мухомори

Ну а про те, що цей гриб категорично не можна їсти, знають навіть діти в школі. Мухомор спочатку викликає серйозний гнів, який виходить з-під контролю, а потім виникають галюцинації. Більш того, якщо отруєння занадто серйозне, людина може впасти в кому і навіть померти.

Зовні цей гриб не можна переплутати ні з яким, адже він має характерний червоний капелюх з білими плямами.

Отруйний мухомор у лісі. Фото: Pixabay

Сатанинський гриб

Цей вид грибів є дуже токсичним, і після варіння ця токсичність нікуди не зникає. Експерти кажуть, що навіть один грам сатанинського гриба здатний серйозно отруїти людину.

Цей вид грибів має великий оксамитовий капелюшок у вигляді подушки, масивну ніжку і посиніння, а інколи навіть почервоніння м’якоті на розрізі. Колір цього гриба може бути як звичайним білим, так і брудним сірим і навіть оливковим.

Два сатанинських гриба в лісі. Фото: Pinterest

Жовчний гриб

Цей гриб дуже схожим на класичний білий, але його м’якість гірка, пори рожеви, а на ніжці є чорна сітка. Цей гриб можна з легкістю сплутати з підберезником, але його категорично не можна додавати в раціон харчування.

Зазвичай, жовчний гриб можна зустріти у період з червня до листопада у хвойних лісах.

Небезпечний жовчний гриб у лісі. Фото: Decorexpro

Свинуха тонка

Цей гриб також вважається дуже шкідливим, адже він зменшує кількість червоних кров'яних тілець в крові та погано впливає на стан здоров’я нирок. На жаль, ознаки отруєння цим грибом проявляються дуже пізно, тому є великий ризик постраждати.

Гриби свинуха тонка у лісі. Фото: Pinterest

Які ще гриби не можна вживати

До списку заборонених для збору грибів також входять такі види, як:

Несправжні опеньки

Несправжня лисичка

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно зберігати гриби в холодильнику, щоб вони не зіпсувалися.

Раніше ми розповідали про те, як можна відрізнити їстівні гриби від тих, якими можна отруїтися.

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