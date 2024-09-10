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Ни в коем случае не ешьте эти грибы — какие семь видов стоит избегать

10 сентября 2024 10:16
Валентина Осадчая - Редактор
Какие 7 грибов категорически нельзя есть — советы, которые спасут жизнь
Человек, который собирается вырвать мухомор в лесу. Фото: The Conversation
Валентина Осадчая - Редактор

Настоящие поклонники "тихой охоты" знают, какие грибы точно можно есть, а какие необходимо обходить. Чтобы не допустить серьезной ошибки и не стать жертвой отравления, вам нужно понимать, от каких грибов в лесу следует держаться подальше.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Какие грибы нельзя собирать в лесу

Бледная поганка

Этот вид грибов — самый опасный из всех, ведь один только маленький кусок может очень навредить человеку. Эксперты говорят, что яд бледной поганки способен испортить состояние почек и печени и даже убить человека, ведь признаки отравления проявляются только на последних стадиях.

Главным признаком этого гриба является "яичко" в основе ножки, из которого вырастает этот гриб.

Опасная бледная поганка в лесу
Опасная бледная поганка в лесу. Фото: Decorexpro

Мухоморы

Ну а о том, что этот гриб категорически нельзя есть, знают даже дети в школе. Мухомор сначала вызывает серьезный гнев, выходящий из-под контроля, а затем возникают галлюцинации. Более того, если отравление слишком серьезное, человек может впасть в кому и даже умереть.

Внешне этот гриб нельзя перепутать ни с каким, ведь он имеет характерную красную шляпу с белыми пятнами.

Ядовитый мухомор в лесу
Ядовитый мухомор в лесу. Фото: Pixabay

Сатанинский гриб

Этот вид грибов очень токсичен, и после варки эта токсичность никуда не исчезает. Эксперты говорят, что даже один грамм сатанинского гриба способен серьезно отравить человека.

Этот вид грибов имеет большую бархатную шляпку в виде подушки, массивную ножку и посинение, а иногда даже покраснение мякоти на разрезе. Цвет этого гриба может быть как обычным белым, так и грязным серым и даже оливковым.

Два сатанинских гриба в лесу
Два сатанинских гриба в лесу. Фото: Pinterest

Желчный гриб

Этот гриб очень похож на классический белый, но его мякоть горькая, поры розовые, а на ножке есть черная сетка. Этот гриб можно с легкостью спутать с подберезовиком, но его категорически нельзя добавлять в рацион питания.

Как правило, желчный гриб можно встретить в период с июня по ноябрь в хвойных лесах.

Опасный желчный гриб в лесу
Опасный желчный гриб в лесу. Фото: Decorexpro

Свинуха тонкая

Этот гриб также считается очень вредным, поскольку он уменьшает количество красных кровяных телец в крови и плохо влияет на состояние здоровья почек. К сожалению, признаки отравления этим грибом проявляются очень поздно, поэтому есть большой риск пострадать.

Грибы свинуха тонкая в лесу
Грибы свинуха тонкая в лесу. Фото: Pinterest

Какие еще грибы нельзя употреблять

В список запрещенных для сбора грибов также входят такие виды, как:

  • Ненастоящие опята
  • Ненастоящая лисичка

Напомним, мы писали о том, как правильно хранить грибы в холодильнике, чтобы они не испортились.

Раньше мы рассказывали о том, как можно отличить съедобные грибы от тех, которыми можно отравиться.

Также мы сообщали о том, каким людям категорически нельзя употреблять грибы.

здоровье отравление грибы советы

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