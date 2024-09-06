Де можна знайти смачні білі гриби в Україні — список регіонів

Людина, яка тримає великий білий гриб. Фото: Голос Карпат

В Україні розпочався довгоочікуваний сезон збору грибів, а найбільшою популярністю серед них користуються саме білі види. Якщо ви збираєтеся до лісу на "тихе полювання", вам варто знати, куди саме поїхати, щоб зібрати велику кількість смачних білих грибів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Також дізнайтеся, в яких саме місцевостях українських лісів можна знайти білих "красенів".

Великий білий гриб у лісі. Фото: Pixabay

Куди їхати українцям по білі гриби

Карпати

Грибники з досвідом рекомендують вирушати по білі гриби до Карпат, адже там їхній сезон триває аж до середини жовтня. Знайти цих красенів можна в ялицево-букових або ялинових лісах на висоті від 600 метрів до 1,4 кілометри над рівнем моря.

Експерти рекомендують шукати білі гриби спочатку на південних гірських схилах, галявинах і околицях долин, адже там швидше нагрівається поверхня землі. Якщо надворі сильно спекотно, йти по білі гриби краще до вологих мохів або до північних схилів.

Білі гриби в кошику. Фото: Pinterest

Закарпаття

У цій місцевості багато смачних білих грибів можна знайти у Хутському районі, а ось у місцевих лісах можна відшукати чорні букові, які досвідчені грибники також називають королівськими. Якщо вам хочеться швидше за інших зібрати великих і смачних білих "красенів", вирушайте до Мукачівського і Виноградівського районів Закарпаття.

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