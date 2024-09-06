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Де збирати білі гриби в Україні — які регіони на них "багаті"

6 вересня 2024 13:14
Валентина Осадча - Редактор
Де можна знайти смачні білі гриби в Україні — список регіонів
Людина, яка тримає великий білий гриб. Фото: Голос Карпат
Валентина Осадча - Редактор

В Україні розпочався довгоочікуваний сезон збору грибів, а найбільшою популярністю серед них користуються саме білі види. Якщо ви збираєтеся до лісу на "тихе полювання", вам варто знати, куди саме поїхати, щоб зібрати велику кількість смачних білих грибів.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Якщо ви з тих, хто любить усамітнюватися в тихому лісі в пошуках смачних грибів, тоді ця інформація для вас! Дізнайтеся першими, до яких регіонів України варто вирушити, щоб знайти білі гриби, беріть кошик і швидше їдьте туди.

Також дізнайтеся, в яких саме місцевостях українських лісів можна знайти білих "красенів".

Большой белый гриб в лесу
Великий білий гриб у лісі. Фото: Pixabay

Куди їхати українцям по білі гриби

Карпати

Грибники з досвідом рекомендують вирушати по білі гриби до Карпат, адже там їхній сезон триває аж до середини жовтня. Знайти цих красенів можна в ялицево-букових або ялинових лісах на висоті від 600 метрів до 1,4 кілометри над рівнем моря.

Експерти рекомендують шукати білі гриби спочатку на південних гірських схилах, галявинах і околицях долин, адже там швидше нагрівається поверхня землі. Якщо надворі сильно спекотно, йти по білі гриби краще до вологих мохів або до північних схилів.

Белые грибы в корзине
Білі гриби в кошику. Фото: Pinterest

Закарпаття

У цій місцевості багато смачних білих грибів можна знайти у Хутському районі, а ось у місцевих лісах можна відшукати чорні букові, які досвідчені грибники також називають королівськими. Якщо вам хочеться швидше за інших зібрати великих і смачних білих "красенів", вирушайте до Мукачівського і Виноградівського районів Закарпаття.

Нагадаємо, ми писали про те, за якими ознаками можна дізнатися, де їстівні гриби, а де — отруйні. 

Раніше ми розповідали про те, кому краще прибрати вживання грибів зі свого раціону харчування. 

Також ми повідомляли про те, які смачні гриби можна починати збирати вже у вересні.

гриби ліс поради білі гриби

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