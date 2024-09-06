Где можно найти вкусные белые грибы в Украине — список регионов

Человек, держащий большой белый гриб. Фото: Голос Карпат

В Украине начался долгожданный сезон сбора грибов, а наибольшей популярностью среди них пользуются белые виды. Если вы собираетесь в лес на "тихую охоту", вам следует знать, куда именно поехать, чтобы собрать большое количество вкусных белых грибов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Если вы из тех, кто любит уединяться в тихом лесу в поисках вкусных грибов, тогда эта информация для вас! Узнайте первыми, в какие регионы Украины следует отправиться, чтобы найти белые грибы, берите корзину и поезжайте туда.

Также узнайте, в каких именно местностях украинских лесов можно найти белых "красавцев".

Большой белый гриб в лесу. Фото: Pixabay

Куда ехать украинцам за белыми грибами

Карпаты

Грибники с опытом рекомендуют отправляться за белыми грибами в Карпаты, ведь там их сезон длится вплоть до середины октября. Найти этих красавцев можно в елово-буковых или еловых лесах на высоте от 600 метров до 1,4 километра над уровнем моря.

Эксперты рекомендуют искать белые грибы сначала на южных горных склонах, лужайках и окрестностях долин, ведь там быстрее нагревается поверхность земли. Если на улице сильно жарко, идти за белыми грибами лучше к влажным мхам или к северным склонам.

Белые грибы в корзине. Фото: Pinterest

Закарпатье

В этой местности много вкусных белых грибов можно найти в Хутском районе, а вот в местных лесах можно найти черные буковые, которые опытные грибники также называют королевскими. Если вам хочется быстрее других собрать больших и вкусных белых "красавцев", отправляйтесь в Мукачевский и Виноградовский районы Закарпатья.

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