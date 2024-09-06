Где можно найти вкусные белые грибы в Украине — список регионов

Где собирать белые грибы в Украине — какие регионы на них "богатые"
В Украине начался долгожданный сезон сбора грибов, а наибольшей популярностью среди них пользуются белые виды. Если вы собираетесь в лес на "тихую охоту", вам следует знать, куда именно поехать, чтобы собрать большое количество вкусных белых грибов.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Если вы из тех, кто любит уединяться в тихом лесу в поисках вкусных грибов, тогда эта информация для вас! Узнайте первыми, в какие регионы Украины следует отправиться, чтобы найти белые грибы, берите корзину и поезжайте туда.
Также узнайте, в каких именно местностях украинских лесов можно найти белых "красавцев".
Куда ехать украинцам за белыми грибами
Карпаты
Грибники с опытом рекомендуют отправляться за белыми грибами в Карпаты, ведь там их сезон длится вплоть до середины октября. Найти этих красавцев можно в елово-буковых или еловых лесах на высоте от 600 метров до 1,4 километра над уровнем моря.
Эксперты рекомендуют искать белые грибы сначала на южных горных склонах, лужайках и окрестностях долин, ведь там быстрее нагревается поверхность земли. Если на улице сильно жарко, идти за белыми грибами лучше к влажным мхам или к северным склонам.
Закарпатье
В этой местности много вкусных белых грибов можно найти в Хутском районе, а вот в местных лесах можно найти черные буковые, которые опытные грибники также называют королевскими. Если вам хочется быстрее других собрать больших и вкусных белых "красавцев", отправляйтесь в Мукачевский и Виноградовский районы Закарпатья.
Напомним, мы писали о том, по каким признакам можно узнать, где съедобные грибы, а где — ядовитые.
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Также мы сообщали, какие вкусные грибы можно начинать собирать уже в сентябре.
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