Польза лисичек для здоровья — советы диетолога

Женщина с лисичками в корзине. Фото: hana-fialova.cz

Много людей, которые не любят есть грибы, считают, что это пустая еда, но это большая ошибка. К примеру, в состав таких популярных грибов, как лисички, входит большое количество полезных элементов, которые улучшают здоровье человека.

Об этом рассказывает украинский диетолог Снежана Ворошилова на своей странице в социальной сети Instagram.

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Что входит в состав лисичек

Диетолог Снежана Ворошилова утверждает, что в состав лисичек входит большое количество полезных компонентов. По словам специалиста, лисички, которые пользуются большой популярностью среди любителей грибов, имеют в своем составе такие элементы, как:

Бета-каротин, который делает лисички ярко-желтыми и превращается в витамин А при попадании в организм

Витамины В3, В12, D2 и т.п.

Железо

Калий

Фосфор

Медь

Марганец

Полифенольные соединения с антиоксидантными свойствами

Лисички, которые полезны для здоровья. Фото: Decorexpro

Почему лисички считаются уникальными грибами

Диетолог говорит, что лисички улучшают функционирование кишечника, ведь они стимулируют рост штаммов Lactobacillus и угнетают развитие Clostridia. К тому же, эти грибы способны залечить раны и не дают возбудителям желудка развиваться.

Блюдо из лисичек на сковороде. Фото: Pinterest

Также лисички обладают нейропротективными свойствами и считаются ценным продуктом питания. Более того, из этих грибов даже изготовляют диетические добавки, обладающие лечебными действиями.

"Лисичка — ценный продукт питания, из которого даже делают нутрицевтики (диетические добавки), которые обладают терапевтическими свойствами", — подчеркнула украинский диетолог Снежана Ворошилова.

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