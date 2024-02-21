Навіщо використовувати апельсинову шкірку для дому, саду та городу — невідомі варіанти

Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки
Апельсинову шкурку можна просто викинути. А можна використати для безлічі корисних справ — від кулінарії та косметики до прибирання в домі та вирощування урожаю.
Про апельсинову цедру та цукати знають, мабуть, усі. Дізнайтеся про ще 17 способів корисного використання шкурки цитрусового.
Кулінарія
- Оливкова олія, настояна на апельсиновій цедрі
Пікантна оливкову олію з ароматом цитрусових ідеально підходить до салатів та овочів.
- Апельсиновий чай
Висушіть апельсинову цедру та додайте її до чаю, отримаєте тонкий цитрусовий смак напою.
- Апельсинове варення
Потрібні 1 кг апельсинових шкурок, 1 кг цукру та 2 л води. Готувати як звичайне варення.
Прибирання будинку
- Перетворіть шкурку на губку
Використовуйте свіжу апельсинову шкурку, щоб відчистити нею плиту або мийку. Натуральні олії чудово знежирюють та очищають.
- Видаляйте плями від води
Якщо на металевих приладах і кранах залишилися плями від води, візьміть апельсинову шкурку й відполіруйте їх до блиску.
- Поліруйте деревину
Білий бік апельсинової шкурки можна використовувати для полірування та освітлення тьмяних на вигляд дерев'яних меблів, а також дощечок для розділки.
- Нетоксичний спрей для чищення
Киньте кілька апельсинових шкурок до банки з кришкою та залийте білим оцтом. Поставте її в холодильник на кілька тижнів, періодично струшуючи. Перелийте у пляшку з розпилювачем, струсіть та використовуйте для миття поверхонь, підлоги та вікон.
- Миття посуду
Апельсинова шкурка допоможе з легкістю позбутися забруднень на посуді, особливо на скляних предметах.
Для всього дому
- Чищення мікрохвильовки
Мікрохвильова піч накопичує багато неприємних запахів. Щоб очистити її природним способом, наповніть миску водою і покладіть туди кілька апельсинових шкурок. Поставте в мікрохвильову піч на 60 секунд.
- Дезодорант
Подрібніть шкурки в кухонному комбайні та запакуйте їх у пакетики, конверти або мішечки, які покладіть їх у шухляди, шафи або в будь-яке інше місце. Помістіть кілька штук у взуття, щоб неприємні запахи зникли.
- Відлякувач котів
Покладіть апельсинові шкурки в місцях, де ви не дозволяєте лазити своєму коту, наприклад, до горщиків з кімнатними рослинами. Апельсиновий аромат відлякує тварину.
Косметичні процедури
- Скраб для тіла
Загорніть апельсинові шкурки в марлю і втирайте в шкіру, щоб освітлити її під час прийняття душу.
- Приймайте апельсинові ванни
Подрібніть сухі апельсинові шкурки за допомогою ступки й товкачика, поки вони не перетворяться на дрібний порошок, і розсипте його у ванну для заспокійливої для шкіри процедури.
Для дачі
- Засіб від комарів
Візьміть свіжу апельсинову шкірку і натріть нею відкриті ділянки тіла — комарам дуже не подобається запах цитрусових, й вони залишать вас у спокою.
- Засіб від слимаків
Слимаки можуть легко знищити ваш урожай. Розкладіть шкірки поверх ґрунту, щоб знешкодити їх. Це набагато безпечніший варіант, ніж токсичні пестициди.
- Для компосту
Апельсини добре підходять для компосту, якщо їх поєднувати з іншими фруктами та овочами.
- Для розпалювання
В сухих апельсинових шкурках багато горючої маслянистої речовини — лімонену, від якого чудово розпалюється вогонь.
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