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Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки

21 лютого 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Навіщо використовувати апельсинову шкірку для дому, саду та городу — невідомі варіанти
Натуральний побутовий помічник. Фото: womansworld.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Апельсинову шкурку можна просто викинути. А можна використати для безлічі корисних справ — від кулінарії та косметики до прибирання в домі та вирощування урожаю.

Про апельсинову цедру та цукати знають, мабуть, усі. Дізнайтеся про ще 17 способів корисного використання шкурки цитрусового.

Кулінарія

  • Оливкова олія, настояна на апельсиновій цедрі

Пікантна оливкову олію з ароматом цитрусових ідеально підходить до салатів та овочів.

  • Апельсиновий чай

Висушіть апельсинову цедру та додайте її до чаю, отримаєте тонкий цитрусовий смак напою.

  • Апельсинове варення

Потрібні 1 кг апельсинових шкурок, 1 кг цукру та 2 л води. Готувати як звичайне варення.

Прибирання будинку

Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки - фото 1
Фото: littleearthlingblog.com
  • Перетворіть шкурку на губку

Використовуйте свіжу апельсинову шкурку, щоб відчистити нею плиту або мийку. Натуральні олії чудово знежирюють та очищають.

  • Видаляйте плями від води

Якщо на металевих приладах і кранах залишилися плями від води, візьміть апельсинову шкурку й відполіруйте їх до блиску.

  • Поліруйте деревину

Білий бік апельсинової шкурки можна використовувати для полірування та освітлення тьмяних на вигляд дерев'яних меблів, а також дощечок для розділки.

  • Нетоксичний спрей для чищення

Киньте кілька апельсинових шкурок до банки з кришкою та залийте білим оцтом. Поставте її в холодильник на кілька тижнів, періодично струшуючи. Перелийте у пляшку з розпилювачем, струсіть та використовуйте для миття поверхонь, підлоги та вікон.

  • Миття посуду

Апельсинова шкурка допоможе з легкістю позбутися забруднень на посуді, особливо на скляних предметах.

Для всього дому

Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки - фото 2
Фото: shefinds.com
  • Чищення мікрохвильовки

Мікрохвильова піч накопичує багато неприємних запахів. Щоб очистити її природним способом, наповніть миску водою і покладіть туди кілька апельсинових шкурок. Поставте в мікрохвильову піч на 60 секунд.

  • Дезодорант

Подрібніть шкурки в кухонному комбайні та запакуйте їх у пакетики, конверти або мішечки, які покладіть їх у шухляди, шафи або в будь-яке інше місце. Помістіть кілька штук у взуття, щоб неприємні запахи зникли.

  • Відлякувач котів

Покладіть апельсинові шкурки в місцях, де ви не дозволяєте лазити своєму коту, наприклад, до горщиків з кімнатними рослинами. Апельсиновий аромат відлякує тварину.

Косметичні процедури

Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки - фото 3
Фото: industries-cosmetiques.fr
  • Скраб для тіла

Загорніть апельсинові шкурки в марлю і втирайте в шкіру, щоб освітлити її під час прийняття душу.

  • Приймайте апельсинові ванни

Подрібніть сухі апельсинові шкурки за допомогою ступки й товкачика, поки вони не перетворяться на дрібний порошок, і розсипте його у ванну для заспокійливої для шкіри процедури.

Для дачі

Для дому, саду та городу — 17 способів застосування апельсинової шкірки - фото 4
Фото: gardengatemagazine.com
  • Засіб від комарів

Візьміть свіжу апельсинову шкірку і натріть нею відкриті ділянки тіла — комарам дуже не подобається запах цитрусових, й вони залишать вас у спокою.

  • Засіб від слимаків

Слимаки можуть легко знищити ваш урожай. Розкладіть шкірки поверх ґрунту, щоб знешкодити їх. Це набагато безпечніший варіант, ніж токсичні пестициди.

  • Для компосту

Апельсини добре підходять для компосту, якщо їх поєднувати з іншими фруктами та овочами.

  • Для розпалювання

В сухих апельсинових шкурках багато горючої маслянистої речовини — лімонену, від якого чудово розпалюється вогонь.

Раніше ми писали, як позбутися надокучливих слимаків у саду різними методами. Також розповідали про 12 способів використовувати оцет для прибирання дому.

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