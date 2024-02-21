Навіщо використовувати апельсинову шкірку для дому, саду та городу — невідомі варіанти

Натуральний побутовий помічник. Фото: womansworld.com

Апельсинову шкурку можна просто викинути. А можна використати для безлічі корисних справ — від кулінарії та косметики до прибирання в домі та вирощування урожаю.

Про апельсинову цедру та цукати знають, мабуть, усі. Дізнайтеся про ще 17 способів корисного використання шкурки цитрусового.

Кулінарія

Оливкова олія, настояна на апельсиновій цедрі

Пікантна оливкову олію з ароматом цитрусових ідеально підходить до салатів та овочів.

Апельсиновий чай

Висушіть апельсинову цедру та додайте її до чаю, отримаєте тонкий цитрусовий смак напою.

Апельсинове варення

Потрібні 1 кг апельсинових шкурок, 1 кг цукру та 2 л води. Готувати як звичайне варення.

Прибирання будинку

Фото: littleearthlingblog.com

Перетворіть шкурку на губку

Використовуйте свіжу апельсинову шкурку, щоб відчистити нею плиту або мийку. Натуральні олії чудово знежирюють та очищають.

Видаляйте плями від води

Якщо на металевих приладах і кранах залишилися плями від води, візьміть апельсинову шкурку й відполіруйте їх до блиску.

Поліруйте деревину

Білий бік апельсинової шкурки можна використовувати для полірування та освітлення тьмяних на вигляд дерев'яних меблів, а також дощечок для розділки.

Нетоксичний спрей для чищення

Киньте кілька апельсинових шкурок до банки з кришкою та залийте білим оцтом. Поставте її в холодильник на кілька тижнів, періодично струшуючи. Перелийте у пляшку з розпилювачем, струсіть та використовуйте для миття поверхонь, підлоги та вікон.

Миття посуду

Апельсинова шкурка допоможе з легкістю позбутися забруднень на посуді, особливо на скляних предметах.

Для всього дому

Фото: shefinds.com

Чищення мікрохвильовки

Мікрохвильова піч накопичує багато неприємних запахів. Щоб очистити її природним способом, наповніть миску водою і покладіть туди кілька апельсинових шкурок. Поставте в мікрохвильову піч на 60 секунд.

Дезодорант

Подрібніть шкурки в кухонному комбайні та запакуйте їх у пакетики, конверти або мішечки, які покладіть їх у шухляди, шафи або в будь-яке інше місце. Помістіть кілька штук у взуття, щоб неприємні запахи зникли.

Відлякувач котів

Покладіть апельсинові шкурки в місцях, де ви не дозволяєте лазити своєму коту, наприклад, до горщиків з кімнатними рослинами. Апельсиновий аромат відлякує тварину.

Косметичні процедури

Фото: industries-cosmetiques.fr

Скраб для тіла

Загорніть апельсинові шкурки в марлю і втирайте в шкіру, щоб освітлити її під час прийняття душу.

Приймайте апельсинові ванни

Подрібніть сухі апельсинові шкурки за допомогою ступки й товкачика, поки вони не перетворяться на дрібний порошок, і розсипте його у ванну для заспокійливої для шкіри процедури.

Для дачі

Фото: gardengatemagazine.com

Засіб від комарів

Візьміть свіжу апельсинову шкірку і натріть нею відкриті ділянки тіла — комарам дуже не подобається запах цитрусових, й вони залишать вас у спокою.

Засіб від слимаків

Слимаки можуть легко знищити ваш урожай. Розкладіть шкірки поверх ґрунту, щоб знешкодити їх. Це набагато безпечніший варіант, ніж токсичні пестициди.

Для компосту

Апельсини добре підходять для компосту, якщо їх поєднувати з іншими фруктами та овочами.

Для розпалювання

В сухих апельсинових шкурках багато горючої маслянистої речовини — лімонену, від якого чудово розпалюється вогонь.

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