Зачем использовать апельсиновую шкурку для дома, сада и огорода — неизвестные варианты

Натуральный бытовой помощник. Фото: womansworld.com

Апельсиновую шкурку можно просто выкинуть. А можно использовать для множества полезных дел — от кулинарии и косметики до уборки в доме и выращивания урожая.

Про апельсиновую цедру и цукаты знают, пожалуй, все. Узнайте еще о 17 способах полезного использования шкурки цитрусового.

Кулинария

Оливковое масло, настоянное на апельсиновой цедре

Пикантное оливковое масло с цитрусовым ароматом идеально подходит к салатам и овощам.

Апельсиновый чай

Высушите апельсиновую цедру и добавьте ее в чай, получите тонкий цитрусовый вкус напитка.

Апельсиновое варенье

Потребуются 1 кг апельсиновых шкурок, 1 кг сахара и 2 л воды. Готовить как обычное варенье.

Уборка дома

Фото: littleearthlingblog.com

Превратите шкурку в губку

Используйте свежую апельсиновую шкурку, чтобы очистить плиту или мойку. Натуральные масла отлично обезжиривают и очищают.

Удаляйте пятна от воды

Если на металлических приборах и кранах остались пятна от воды, возьмите апельсиновую шкурку и отполируйте их до блеска.

Полируйте древесину

Белую сторону апельсиновой шкурки можно использовать для полировки и освещения тусклой с виду деревянной мебели, а также дощечек для разделки.

Нетоксичный спрей для чистки

Бросьте несколько апельсиновых шкурок в банку с крышкой и залейте белым уксусом. Поставьте ее в холодильник на несколько недель, периодически встряхивая. Перелейте в бутылку с распылителем, встряхните и используйте для мытья поверхностей, полов и окон.

Мытье посуды

Апельсиновая шкурка поможет с легкостью избавиться от загрязнений на посуде, особенно на стеклянных предметах.

Для всего дома

Фото: shefinds.com

Чистка микроволновки

Микроволновка накапливает много неприятных запахов. Чтобы очистить ее естественным способом, наполните миску водой и положите несколько апельсиновых шкурок. Поставьте в микроволновку на 60 секунд.

Дезодорант

Измельчите шкурки в кухонном комбайне и упакуйте их в пакетики, конверты или мешочки, которые положите в ящики, шкафы или в любое другое место. Поместите несколько штук в обувь, чтобы неприятные запахи исчезли.

Отпугиватель кошек

Положите апельсиновые шкурки в местах, где вы не разрешаете лазить своему коту, например, в горшки с комнатными растениями. Апельсиновый аромат отпугивает животное.

Косметические процедуры

Фото: industries-cosmetiques.fr

Скраб для тела

Заверните апельсиновые шкурки в марлю и вотрите в кожу, чтобы осветлить ее во время принятия душа.

Принимайте апельсиновые ванны

Измельчите сухие апельсиновые шкурки с помощью ступки и пестика, пока они не превратятся в мелкий порошок, и рассыпьте его в ванную для успокаивающей для кожи процедуры.

Для дачи

Фото: gardengatemagazine.com

Средство от комаров

Возьмите свежую апельсиновую кожуру и натрите ею открытые участки тела — комарам очень не нравится запах цитрусовых, и они оставят вас в покое.

Средство от улиток

Улитки могут легко уничтожить ваш урожай. Разложите кожуры поверх почвы, чтобы обезвредить их. Это гораздо более безопасный вариант, чем токсичные пестициды.

Для компоста

Апельсины хорошо подходят для компоста, если их сочетать с другими фруктами и овощами.

Для разжигания

В сухих апельсиновых шкурках много горючего маслянистого вещества — лимонена, от которого прекрасно разгорается огонь.

Раньше мы писали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами. Также рассказывали о 12 способах использовать уксус для уборки дома.