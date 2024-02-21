Зачем использовать апельсиновую шкурку для дома, сада и огорода — неизвестные варианты

Для дома, сада и огорода — 17 способов применения апельсиновой кожуры
Апельсиновую шкурку можно просто выкинуть. А можно использовать для множества полезных дел — от кулинарии и косметики до уборки в доме и выращивания урожая.
Про апельсиновую цедру и цукаты знают, пожалуй, все. Узнайте еще о 17 способах полезного использования шкурки цитрусового.
Кулинария
- Оливковое масло, настоянное на апельсиновой цедре
Пикантное оливковое масло с цитрусовым ароматом идеально подходит к салатам и овощам.
- Апельсиновый чай
Высушите апельсиновую цедру и добавьте ее в чай, получите тонкий цитрусовый вкус напитка.
- Апельсиновое варенье
Потребуются 1 кг апельсиновых шкурок, 1 кг сахара и 2 л воды. Готовить как обычное варенье.
Уборка дома
- Превратите шкурку в губку
Используйте свежую апельсиновую шкурку, чтобы очистить плиту или мойку. Натуральные масла отлично обезжиривают и очищают.
- Удаляйте пятна от воды
Если на металлических приборах и кранах остались пятна от воды, возьмите апельсиновую шкурку и отполируйте их до блеска.
- Полируйте древесину
Белую сторону апельсиновой шкурки можно использовать для полировки и освещения тусклой с виду деревянной мебели, а также дощечек для разделки.
- Нетоксичный спрей для чистки
Бросьте несколько апельсиновых шкурок в банку с крышкой и залейте белым уксусом. Поставьте ее в холодильник на несколько недель, периодически встряхивая. Перелейте в бутылку с распылителем, встряхните и используйте для мытья поверхностей, полов и окон.
- Мытье посуды
Апельсиновая шкурка поможет с легкостью избавиться от загрязнений на посуде, особенно на стеклянных предметах.
Для всего дома
- Чистка микроволновки
Микроволновка накапливает много неприятных запахов. Чтобы очистить ее естественным способом, наполните миску водой и положите несколько апельсиновых шкурок. Поставьте в микроволновку на 60 секунд.
- Дезодорант
Измельчите шкурки в кухонном комбайне и упакуйте их в пакетики, конверты или мешочки, которые положите в ящики, шкафы или в любое другое место. Поместите несколько штук в обувь, чтобы неприятные запахи исчезли.
- Отпугиватель кошек
Положите апельсиновые шкурки в местах, где вы не разрешаете лазить своему коту, например, в горшки с комнатными растениями. Апельсиновый аромат отпугивает животное.
Косметические процедуры
- Скраб для тела
Заверните апельсиновые шкурки в марлю и вотрите в кожу, чтобы осветлить ее во время принятия душа.
- Принимайте апельсиновые ванны
Измельчите сухие апельсиновые шкурки с помощью ступки и пестика, пока они не превратятся в мелкий порошок, и рассыпьте его в ванную для успокаивающей для кожи процедуры.
Для дачи
- Средство от комаров
Возьмите свежую апельсиновую кожуру и натрите ею открытые участки тела — комарам очень не нравится запах цитрусовых, и они оставят вас в покое.
- Средство от улиток
Улитки могут легко уничтожить ваш урожай. Разложите кожуры поверх почвы, чтобы обезвредить их. Это гораздо более безопасный вариант, чем токсичные пестициды.
- Для компоста
Апельсины хорошо подходят для компоста, если их сочетать с другими фруктами и овощами.
- Для разжигания
В сухих апельсиновых шкурках много горючего маслянистого вещества — лимонена, от которого прекрасно разгорается огонь.
Раньше мы писали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами. Также рассказывали о 12 способах использовать уксус для уборки дома.
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