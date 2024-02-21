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Для дома, сада и огорода — 17 способов применения апельсиновой кожуры

21 февраля 2024 12:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Зачем использовать апельсиновую шкурку для дома, сада и огорода — неизвестные варианты
Натуральный бытовой помощник. Фото: womansworld.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Апельсиновую шкурку можно просто выкинуть. А можно использовать для множества полезных дел — от кулинарии и косметики до уборки в доме и выращивания урожая.

Про апельсиновую цедру и цукаты знают, пожалуй, все. Узнайте еще о 17 способах полезного использования шкурки цитрусового.

Кулинария

  • Оливковое масло, настоянное на апельсиновой цедре

Пикантное оливковое масло с цитрусовым ароматом идеально подходит к салатам и овощам.

  • Апельсиновый чай

Высушите апельсиновую цедру и добавьте ее в чай, получите тонкий цитрусовый вкус напитка.

  • Апельсиновое варенье

Потребуются 1 кг апельсиновых шкурок, 1 кг сахара и 2 л воды. Готовить как обычное варенье.

Уборка дома

Для дома, сада и огорода - 17 способов применения апельсиновой кожуры - фото 1
Фото: littleearthlingblog.com
  • Превратите шкурку в губку

Используйте свежую апельсиновую шкурку, чтобы очистить плиту или мойку. Натуральные масла отлично обезжиривают и очищают.

  • Удаляйте пятна от воды

Если на металлических приборах и кранах остались пятна от воды, возьмите апельсиновую шкурку и отполируйте их до блеска.

  • Полируйте древесину

Белую сторону апельсиновой шкурки можно использовать для полировки и освещения тусклой с виду деревянной мебели, а также дощечек для разделки.

  • Нетоксичный спрей для чистки

Бросьте несколько апельсиновых шкурок в банку с крышкой и залейте белым уксусом. Поставьте ее в холодильник на несколько недель, периодически встряхивая. Перелейте в бутылку с распылителем, встряхните и используйте для мытья поверхностей, полов и окон.

  • Мытье посуды

Апельсиновая шкурка поможет с легкостью избавиться от загрязнений на посуде, особенно на стеклянных предметах.

Для всего дома

Для дома, сада и огорода - 17 способов применения апельсиновой кожуры - фото 2
Фото: shefinds.com
  • Чистка микроволновки

Микроволновка накапливает много неприятных запахов. Чтобы очистить ее естественным способом, наполните миску водой и положите несколько апельсиновых шкурок. Поставьте в микроволновку на 60 секунд.

  • Дезодорант

Измельчите шкурки в кухонном комбайне и упакуйте их в пакетики, конверты или мешочки, которые положите в ящики, шкафы или в любое другое место. Поместите несколько штук в обувь, чтобы неприятные запахи исчезли.

  • Отпугиватель кошек

Положите апельсиновые шкурки в местах, где вы не разрешаете лазить своему коту, например, в горшки с комнатными растениями. Апельсиновый аромат отпугивает животное.

Косметические процедуры

Для дома, сада и огорода - 17 способов применения апельсиновой кожуры - фото 3
Фото: industries-cosmetiques.fr
  • Скраб для тела

Заверните апельсиновые шкурки в марлю и вотрите в кожу, чтобы осветлить ее во время принятия душа.

  • Принимайте апельсиновые ванны

Измельчите сухие апельсиновые шкурки с помощью ступки и пестика, пока они не превратятся в мелкий порошок, и рассыпьте его в ванную для успокаивающей для кожи процедуры.

Для дачи

Для дома, сада и огорода - 17 способов применения апельсиновой кожуры - фото 4
Фото: gardengatemagazine.com
  • Средство от комаров

Возьмите свежую апельсиновую кожуру и натрите ею открытые участки тела — комарам очень не нравится запах цитрусовых, и они оставят вас в покое.

  • Средство от улиток

Улитки могут легко уничтожить ваш урожай. Разложите кожуры поверх почвы, чтобы обезвредить их. Это гораздо более безопасный вариант, чем токсичные пестициды.

  • Для компоста

Апельсины хорошо подходят для компоста, если их сочетать с другими фруктами и овощами.

  • Для разжигания

В сухих апельсиновых шкурках много горючего маслянистого вещества — лимонена, от которого прекрасно разгорается огонь.

Раньше мы писали, как избавиться от надоедливых улиток в саду разными методами. Также рассказывали о 12 способах использовать уксус для уборки дома.

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