Коли збирати селеру на городі — як правильно це робити, поради дачникам

Людина, яка тримає зірвану селеру. Фото: Decorexpro

Сьогодні селера починає користуватися все більшою популярністю серед тих, в якого є власний город на дачі, і тих, хто готує з усіх її частин їжу. Однак, щоб "прогадати" і не зіпсувати врожай цього овоча, варто розуміти, коли його краще збирати.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Верхня частина селери, яка росте над землею, потребує ретельного догляду, адже її треба захищати від різних шкідників і регулярно поливати великим об’ємом води. Що стосується збору врожаю, то встигнути потрібно доти, доки стебла повністю розвинуться.

Тож, варто знати, які ознаки вказують на те, що настав час збирати стебла селери.

Великий врожай селери на городі. Фото: Pinterest

Коли варто збирати селеру

Час дозрівання цього овоча залежить від сорту і погоди надворі, і загалом це — від 100 до 140 днів. Починається сезон збору врожаю ранніх сортів селери з середини літа до осені, а звершується аж до самих заморозків, а ось пізні сорти можна збирати до настання зимового періоду.

До того ж, стебла зрілої селери мають мати діаметр від семи сентиметрів і довжину від 15 до 20 сантиметрів. Ось коли ви побачили, що всі ці цифри дотримані, ви вже можете збирати стебла селери. Але робити це краще у вологий день, адже у спеку і посуху можна зібрати жорсткий овоч.

При цьому, температура повітря повинна досягати позначок до 20 градусів тепла, не вище.

Людина, яка викопує селеру. Фото: Gardeners` World

Як правильно збирати селеру

Під час збору врожаю селери можна зрізати окремі стебла і залишити решту рости, а можна зібрати повноцінну головку рослину. Якщо ви хочете, щоб зрілим був і корінь селери, зніміть з рослини зовнішні стебла. Робити це можна чистим інструментом або шляхом відламування.

Якщо ви збираєтеся зібрати всю рослину, відгорніть землю від гілок і обріжте стебло нижче за рівень ґрунту, але вище за кореневу систему. Що стосується крони, то її можна зрізати ножем або підняти рослину і обрізати головку після викопування із землі.

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