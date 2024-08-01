Коли копати картоплю в серпні 2024 за місячним календарем — найсприятливіші дати

Коли збирати урожай картоплі на городі в серпні 2024 — місячний календар
В останній літній місяць всі дачники починають збирати урожай на своїх городах, зокрема, і картоплі. Щоб не зіпсувати цей овоч і змусити його урожай довше зберігатися, варто знати, в які дати слід копати картоплю в серпні 2024 року.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Які ознаки вказують на початок збору врожаю картоплі
Якщо ви побачили зів’ялі кущі картоплі, це означає, що незабаром доведеться її збирати. Основною ознакою зрілих плодів є зовнішній стан бадилля картоплі — коли листя в нижній частині куща стає сухим, рослина віддає всю енергію на те, щоб сформувати плоди.
Збирати картоплю варто тоді, коли надворі тепло і немає жодних опадів, але в ідеалі це робити згідно з місячним календарем. Якщо ви хочете зібрати найкращий урожай і зберегти його на довгий час, вам необхідно знати, які дні для збору картоплі в серпні вважаються ідеальними.
Коли варто збирати картоплю за місячним календарем
Цього року багато сприятливих днів у серпні, в які можна збирати врожай картоплі. Так, згідно з місячним календарем, ідеальними датами для збору врожаю картоплі в останній літній місяць цього року вважаються такі дні, як:
- 1 серпня
- 2 серпня
- 8-17 серпня
- 20-21 серпня
- 24-25 серпня
- 28-30 серпня
Як правильно збирати врожай картоплі
Досвідчені дачники радять збирати врожай картоплі рано-вранці і робити це садовими віллами. Встроміть їх у землю на відстані в 30 сантиметрів від куща і відкладіть у бік викопану з картоплею землю, після чого виберіть плоди із землі та віднесіть їх просихати.
Після цього відсортуйте картоплю — велику візьміть для їжі, а середню віддайте на посівний матеріал. При цьому, бадилля з картоплі зберіть та спаліть, адже на ньому може бути фітофтора або інші грибкові хвороби.
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