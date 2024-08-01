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Коли збирати урожай картоплі на городі в серпні 2024 — місячний календар

1 серпня 2024 09:10
Катерина Волченко - Редактор
Коли копати картоплю в серпні 2024 за місячним календарем — найсприятливіші дати
Дачниця, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik
Катерина Волченко - Редактор

В останній літній місяць всі дачники починають збирати урожай на своїх городах, зокрема, і картоплі. Щоб не зіпсувати цей овоч і змусити його урожай довше зберігатися, варто знати, в які дати слід копати картоплю в серпні 2024 року.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Які ознаки вказують на початок збору врожаю картоплі

Якщо ви побачили зів’ялі кущі картоплі, це означає, що незабаром доведеться її збирати. Основною ознакою зрілих плодів є зовнішній стан бадилля картоплі — коли листя в нижній частині куща стає сухим, рослина віддає всю енергію на те, щоб сформувати плоди.

Збирати картоплю варто тоді, коли надворі тепло і немає жодних опадів, але в ідеалі це робити згідно з місячним календарем. Якщо ви хочете зібрати найкращий урожай і зберегти його на довгий час, вам необхідно знати, які дні для збору картоплі в серпні вважаються ідеальними.

Собранный урожай картофеля на огороде
Зібраний урожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Коли варто збирати картоплю за місячним календарем

Цього року багато сприятливих днів у серпні, в які можна збирати врожай картоплі. Так, згідно з місячним календарем, ідеальними датами для збору врожаю картоплі в останній літній місяць цього року вважаються такі дні, як:

  • 1 серпня
  • 2 серпня
  • 8-17 серпня
  • 20-21 серпня
  • 24-25 серпня
  • 28-30 серпня
Процесс копания картофеля на огороде
Процес копання картоплі на городі. Фото: Forsal

Як правильно збирати врожай картоплі

Досвідчені дачники радять збирати врожай картоплі рано-вранці і робити це садовими віллами. Встроміть їх у землю на відстані в 30 сантиметрів від куща і відкладіть у бік викопану з картоплею землю, після чого виберіть плоди із землі та віднесіть їх просихати.

Після цього відсортуйте картоплю — велику візьміть для їжі, а середню віддайте на посівний матеріал. При цьому, бадилля з картоплі зберіть та спаліть, адже на ньому може бути фітофтора або інші грибкові хвороби.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт картоплі краще посадити на своєму городі. 

Раніше ми розповідали про те, як поливати картоплю, щоб вона не згнила на городі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживлювати картоплю на городі.

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