Коли копати картоплю в серпні 2024 за місячним календарем — найсприятливіші дати

Дачниця, яка збирає врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

В останній літній місяць всі дачники починають збирати урожай на своїх городах, зокрема, і картоплі. Щоб не зіпсувати цей овоч і змусити його урожай довше зберігатися, варто знати, в які дати слід копати картоплю в серпні 2024 року.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Які ознаки вказують на початок збору врожаю картоплі

Якщо ви побачили зів’ялі кущі картоплі, це означає, що незабаром доведеться її збирати. Основною ознакою зрілих плодів є зовнішній стан бадилля картоплі — коли листя в нижній частині куща стає сухим, рослина віддає всю енергію на те, щоб сформувати плоди.

Збирати картоплю варто тоді, коли надворі тепло і немає жодних опадів, але в ідеалі це робити згідно з місячним календарем. Якщо ви хочете зібрати найкращий урожай і зберегти його на довгий час, вам необхідно знати, які дні для збору картоплі в серпні вважаються ідеальними.

Зібраний урожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Коли варто збирати картоплю за місячним календарем

Цього року багато сприятливих днів у серпні, в які можна збирати врожай картоплі. Так, згідно з місячним календарем, ідеальними датами для збору врожаю картоплі в останній літній місяць цього року вважаються такі дні, як:

1 серпня

2 серпня

8-17 серпня

20-21 серпня

24-25 серпня

28-30 серпня

Процес копання картоплі на городі. Фото: Forsal

Як правильно збирати врожай картоплі

Досвідчені дачники радять збирати врожай картоплі рано-вранці і робити це садовими віллами. Встроміть їх у землю на відстані в 30 сантиметрів від куща і відкладіть у бік викопану з картоплею землю, після чого виберіть плоди із землі та віднесіть їх просихати.

Після цього відсортуйте картоплю — велику візьміть для їжі, а середню віддайте на посівний матеріал. При цьому, бадилля з картоплі зберіть та спаліть, адже на ньому може бути фітофтора або інші грибкові хвороби.

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