Чи треба скошувати бадилля картоплі перед збором врожаю — переваги і недоліки, поради дачникам

Дачник, який зрізає бадилля картоплі. Фото: Decorexpro

Деякі дачники впевнені, що перш, ніж викопувати картоплю на городі, потрібно скосити її бадилля. Проте, досвідчені городники поділилися власними порадами і розповіли про те, чи треба насправді прибирати бадилля картоплі на грядках.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Переваги скошування бадилля

Одні вважають, що перед викопуванням картоплі необхідно в обов’язковому порядку скосити її бадилля. Річ у тому, що після зрізання бадилля картопля не отримує вологу, через що її шкірка стає грубою, а це допомагає овочу добре зберігатися. До слова, надмірна кількість вологи підвищує ризик розвитку грибкових захворювань та ряду інших інфекції.

Ознака наявності фітофторозу на картоплі. Фото: Pinterest

До того ж, за допомогою скошування бадилля цей популярний овоч остаточно дозріває. У такому випадку городники рекомендують скошувати бадилля десь за сім або десять днів до збору врожаю. Вони також радять залишати маленькі відростки десь на десять або 15 сантиметрів, щоб розуміти, де треба копати картоплю.

Крім всього цього, зрізання бадилля захищає врожай картоплі від різних захворювань і шкідників, особливо, від фітофторозу.

Велике картопляне бадилля на городі. Фото: Desigusxpro

Недоліки скошування бадилля

Інші дачники впевнені, що бадилля є своєрідним "щітом" для картоплі, особливо, в посуху і в умовах високої температури повітря. Тому деякі городники навідріз відмовляються зрізати бадилля, оскільки хочуть зберегти врожай.

Отже, на питання, чи треба зрізати бадилля картоплі перед збором врожаю, немає чіткої відповіді. Проте, якщо порівнювати кількість переваг і недоліків, то "ваги" більш нахилені в бік того, щоб, все ж таки, скошувати бадилля.

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