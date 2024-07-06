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Далеко не всі дачники знають — як правильно поливати картоплю на городі в липні

6 липня 2024 04:17
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Як правильно поливати картоплю на городі в липні — секрети великого врожаю
Чоловік, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Fera Science
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Картопля — це культура, яка є на кожній грядці, але далеко не всі дачники знають, як правильно її вирощувати, зокрема, поливати. Ми пояснюємо, як правильно потрібно поливати цей овоч у липні та з якою періодичністю це варто робити у найспекотніший місяць літа.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Деякі городники після посадки картоплі не вважають за потрібне поливати грядки, адже, за їхньою думкою, вона сама виросте. Проте, ця рослина любить вологу і точно віддячить, якщо ви поливатимете її. Щоб точно виростити міцну, велику і смачну картоплю, варто знати тонкощі її поливу.

Як потрібно правильно поливати картоплю в липні

По-перше, не варто поливати картоплю вдень, особливо, якщо надворі сонце і дуже спекотно, адже так може постраждати листя від опіків. Досвідчені городники рекомендують проводити цю важливу процедуру вранці або ввечері, коли надворі не так гаряче.

По-друге, категорично не можна поливати культуру холодною водою, робити це краще тоді, коли вона нагріється. По-третє, не можна допускати того, щоб вода потрапляла на листя і стебла картоплі, і закінчувати поливати культуру за два-три тижні до початку збору врожаю.

Експерти рекомендують поливати картоплю між рядами, щоб волога рівномірно розподілялася між кущами. 

Правильний полив картофеля
Правильний полив картоплі. Фото: Alamy

Як часто потрібно поливати картоплю

Частота проведення цієї процедури залежить від сорту картоплі, від типу ґрунту, де вона росте, і від погоди надворі. Якщо ви живете там, де влітку немає сильної спеки і часто йдуть дощі, то замість поливів можна підгортати картоплю. 

Якщо у вас спекотно і засуха, то поливати потрібно регулярно, а якщо у вас глина, то робити це можна лише двічі на місяць. 

Процесс полива картофеля на огороде
Процес поливу картоплі на городі. Фото: Pinterest

Загалом, у середньому, експерти радять поливати картоплю приблизно один раз на десять днів, якщо у вас надворі немає дощів.

А щоб перевірити, чи потрібно поливати культуру, опустіть палець на п’ять сантиметрів у землю і витягніть. Якщо ви відчули, що ґрунт під рослиною вже сухий, настав час провести полив картоплі.

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт картоплі варто посадити, щоб готувати смачне пюре. 

Раніше ми розповідали про те, якими добривами варто підживлювати картоплю на городі. 

Також ми повідомляли про те, які рослини в жодному випадку не можна садити біля картоплі.

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