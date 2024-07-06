Як правильно поливати картоплю на городі в липні — секрети великого врожаю

Чоловік, який збирає врожай картоплі на городі. Фото: Fera Science

Картопля — це культура, яка є на кожній грядці, але далеко не всі дачники знають, як правильно її вирощувати, зокрема, поливати. Ми пояснюємо, як правильно потрібно поливати цей овоч у липні та з якою періодичністю це варто робити у найспекотніший місяць літа.

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Деякі городники після посадки картоплі не вважають за потрібне поливати грядки, адже, за їхньою думкою, вона сама виросте. Проте, ця рослина любить вологу і точно віддячить, якщо ви поливатимете її. Щоб точно виростити міцну, велику і смачну картоплю, варто знати тонкощі її поливу.

Як потрібно правильно поливати картоплю в липні

По-перше, не варто поливати картоплю вдень, особливо, якщо надворі сонце і дуже спекотно, адже так може постраждати листя від опіків. Досвідчені городники рекомендують проводити цю важливу процедуру вранці або ввечері, коли надворі не так гаряче.

По-друге, категорично не можна поливати культуру холодною водою, робити це краще тоді, коли вона нагріється. По-третє, не можна допускати того, щоб вода потрапляла на листя і стебла картоплі, і закінчувати поливати культуру за два-три тижні до початку збору врожаю.

Експерти рекомендують поливати картоплю між рядами, щоб волога рівномірно розподілялася між кущами.

Правильний полив картоплі. Фото: Alamy

Як часто потрібно поливати картоплю

Частота проведення цієї процедури залежить від сорту картоплі, від типу ґрунту, де вона росте, і від погоди надворі. Якщо ви живете там, де влітку немає сильної спеки і часто йдуть дощі, то замість поливів можна підгортати картоплю.

Якщо у вас спекотно і засуха, то поливати потрібно регулярно, а якщо у вас глина, то робити це можна лише двічі на місяць.

Процес поливу картоплі на городі. Фото: Pinterest

Загалом, у середньому, експерти радять поливати картоплю приблизно один раз на десять днів, якщо у вас надворі немає дощів.

А щоб перевірити, чи потрібно поливати культуру, опустіть палець на п’ять сантиметрів у землю і витягніть. Якщо ви відчули, що ґрунт під рослиною вже сухий, настав час провести полив картоплі.

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