Как правильно поливать картошку на огороде в июле — секреты большого урожая

Далеко не все дачники знают — как правильно поливать картошку на огороде в июле
Картофель — это культура, которая есть на каждой грядке, но далеко не все дачники знают, как правильно ее выращивать, в частности, поливать. Мы объясняем, как правильно нужно поливать этот овощ в июле и с какой периодичностью это следует делать в самый жаркий месяц лета.
Новини.LIVE делится советами для огородников.
Некоторые огородники после посадки картофеля не считают нужным поливать грядки, ведь, по их мнению, он сам вырастет. Однако, это растение любит влагу и точно отблагодарит, если вы будете поливать его. Чтобы точно вырастить крепкий, большой и вкусный картофель, стоит знать тонкости его полива.
Как нужно правильно поливать картофель в июле
Во-первых, не стоит поливать картошку днем, особенно, если на дворе солнце и очень жарко, ведь так могут пострадать листья от ожогов. Опытные огородники рекомендуют проводить эту важную процедуру утром или вечером, когда на улице не так жарко.
Во-вторых, категорически нельзя поливать культуру холодной водой, делать это лучше, когда она нагреется. В-третьих, нельзя допускать того, чтобы вода попадала на листья и стебли картофеля, и заканчивать поливать культуру за две-три недели до начала сбора урожая.
Эксперты рекомендуют поливать картофель между рядами, чтобы влага равномерно распределялась между кустами.
Как часто нужно поливать картофель
Частота проведения этой процедуры зависит от сорта картофеля, от типа почвы, где она растет, и от погоды. Если вы живете там, где летом нет сильной жары и часто идут дожди, то вместо поливов можно окучивать картофель.
Если у вас жарко и засуха, то поливать нужно регулярно, а если у вас глина, то делать это можно всего дважды в месяц.
В общем, в среднем, эксперты советуют поливать картофель примерно один раз в десять дней, если у вас на улице нет дождей.
А чтобы проверить, нужно ли поливать культуру, опустите палец на пять сантиметров в землю и вытяните. Если вы почувствовали, что почва под растением уже сухая, пора провести полив картофеля.
Напомним, мы писали о том, какой сорт картофеля следует посадить, чтобы готовить вкусное пюре.
Раньше мы рассказывали о том, какими удобрениями следует подкармливать картофель на огороде.
Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле картофеля.
Читайте Новини.LIVE!