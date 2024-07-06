Как правильно поливать картошку на огороде в июле — секреты большого урожая

Человек, собирающий урожай картофеля на огороде. Фото: Fera Science

Картофель — это культура, которая есть на каждой грядке, но далеко не все дачники знают, как правильно ее выращивать, в частности, поливать. Мы объясняем, как правильно нужно поливать этот овощ в июле и с какой периодичностью это следует делать в самый жаркий месяц лета.

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Некоторые огородники после посадки картофеля не считают нужным поливать грядки, ведь, по их мнению, он сам вырастет. Однако, это растение любит влагу и точно отблагодарит, если вы будете поливать его. Чтобы точно вырастить крепкий, большой и вкусный картофель, стоит знать тонкости его полива.

Как нужно правильно поливать картофель в июле

Во-первых, не стоит поливать картошку днем, особенно, если на дворе солнце и очень жарко, ведь так могут пострадать листья от ожогов. Опытные огородники рекомендуют проводить эту важную процедуру утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Во-вторых, категорически нельзя поливать культуру холодной водой, делать это лучше, когда она нагреется. В-третьих, нельзя допускать того, чтобы вода попадала на листья и стебли картофеля, и заканчивать поливать культуру за две-три недели до начала сбора урожая.

Эксперты рекомендуют поливать картофель между рядами, чтобы влага равномерно распределялась между кустами.

Правильный полив картофеля. Фото: Alamy

Как часто нужно поливать картофель

Частота проведения этой процедуры зависит от сорта картофеля, от типа почвы, где она растет, и от погоды. Если вы живете там, где летом нет сильной жары и часто идут дожди, то вместо поливов можно окучивать картофель.

Если у вас жарко и засуха, то поливать нужно регулярно, а если у вас глина, то делать это можно всего дважды в месяц.

Процесс полива картофеля на огороде. Фото: Pinterest

В общем, в среднем, эксперты советуют поливать картофель примерно один раз в десять дней, если у вас на улице нет дождей.

А чтобы проверить, нужно ли поливать культуру, опустите палец на пять сантиметров в землю и вытяните. Если вы почувствовали, что почва под растением уже сухая, пора провести полив картофеля.

Напомним, мы писали о том, какой сорт картофеля следует посадить, чтобы готовить вкусное пюре.

Раньше мы рассказывали о том, какими удобрениями следует подкармливать картофель на огороде.

Также мы сообщали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле картофеля.