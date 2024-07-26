Нужно ли скашивать ботву картофеля перед сбором урожая — преимущества и недостатки, советы дачникам

Дачник, который срезает ботву картофеля. Фото: Decorexpro

Некоторые дачники уверены, что прежде, чем выкапывать картофель на огороде, нужно скосить его ботву. Однако, опытные огородники поделились собственными советами и рассказали о том, нужно ли на самом деле убирать ботву картофеля на грядках.

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Преимущества скашивания ботвы

Одни считают, что перед выкапыванием картофеля необходимо в обязательном порядке скосить его ботву. Дело в том, что после срезания ботвы картофель не получает влагу, из-за чего его кожура становится грубой, а это помогает овощу хорошо храниться. К слову, чрезмерное количество влаги повышает риск развития грибковых заболеваний и ряда других инфекций.

Признак наличия фитофтороза на картофеле. Фото: Pinterest

К тому же, с помощью скашивания ботвы этот популярный овощ окончательно созревает. В таком случае огородники рекомендуют скашивать ботву где-то за семь или десять дней до сбора урожая. Они также советуют оставлять маленькие отростки где-то на десять или 15 сантиметров, чтобы понимать, где нужно копать картошку.

Кроме всего этого, срезание ботвы защищает урожай картофеля от различных заболеваний и вредителей, особенно, от фитофтороза.

Большая картофельная ботва на огороде. Фото: Desigusxpro

Недостатки скашивания ботвы

Другие дачники уверены, что ботва является своеобразным "щитом" для картофеля, особенно, в засуху и в условиях высокой температуры воздуха. Поэтому некоторые огородники наотрез отказываются срезать ботву, поскольку хотят сохранить урожай.

Так что на вопрос, нужно ли срезать ботву картофеля перед сбором урожая, нет четкого ответа. Однако, если сравнивать количество преимуществ и недостатков, то "весы" более наклонены в сторону того, чтобы, все же, скашивать ботву.

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