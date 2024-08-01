Когда копать картошку в августе 2024 по лунному календарю — самые благоприятные даты

Дачница, которая собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

В последний летний месяц все дачники начинают собирать урожай на своих огородах, в частности, и картофеля. Чтобы не испортить этот овощ и заставить его урожай дольше храниться, следует знать, в какие даты стоит копать картофель в августе 2024 года.

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Если вы увидели увядшие кусты картофеля, это означает, что вскоре придется его собирать. Основным признаком зрелых плодов является внешнее состояние ботвы картофеля — когда листья в нижней части куста становятся сухими, растение отдает всю энергию на то, чтобы сформировать плоды.

Собирать картофель следует тогда, когда на улице тепло и нет никаких осадков, но в идеале это делать согласно лунному календарю. Если вы хотите собрать самый лучший урожай и сохранить его на долгое время, вам необходимо знать, какие дни для сбора картофеля в августе считаются идеальными.

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Когда стоит собирать картофель по лунному календарю

В этом году много благоприятных дней в августе, в которые можно собирать урожай картофеля. Так, согласно лунному календарю, идеальными датами для сбора урожая картофеля в последний летний месяц этого года считаются такие дни, как:

1 августа

2 августа

8-17 августа

20-21 августа

24-25 августа

28-30 августа

Процесс копания картофеля на огороде. Фото: Forsal

Как правильно собирать урожай картофеля

Опытные дачники советуют собирать урожай картофеля ранним утром и делать это садовыми виллами. Вставьте их в землю на расстоянии 30 сантиметров от куста и отложите в сторону выкопанную с картофелем землю, после чего выберите плоды из земли и отнесите их просыхать.

После этого отсортируйте картофель — большой возьмите для еды, а средний отдайте на посевной материал. При этом, ботву с картофеля соберите и сожгите, ведь на ней может быть фитофтора или другие грибковые болезни.

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