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Когда собирать урожай картофеля на огороде в августе 2024 — лунный календарь

1 августа 2024 09:10
Екатерина Волченко - Редактор
Когда копать картошку в августе 2024 по лунному календарю — самые благоприятные даты
Дачница, которая собирает урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik
Екатерина Волченко - Редактор

В последний летний месяц все дачники начинают собирать урожай на своих огородах, в частности, и картофеля. Чтобы не испортить этот овощ и заставить его урожай дольше храниться, следует знать, в какие даты стоит копать картофель в августе 2024 года.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Какие признаки указывают на начало сбора урожая картофеля

Если вы увидели увядшие кусты картофеля, это означает, что вскоре придется его собирать. Основным признаком зрелых плодов является внешнее состояние ботвы картофеля — когда листья в нижней части куста становятся сухими, растение отдает всю энергию на то, чтобы сформировать плоды.

Собирать картофель следует тогда, когда на улице тепло и нет никаких осадков, но в идеале это делать согласно лунному календарю. Если вы хотите собрать самый лучший урожай и сохранить его на долгое время, вам необходимо знать, какие дни для сбора картофеля в августе считаются идеальными.

Собранный урожай картофеля на огороде
Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Freepik

Когда стоит собирать картофель по лунному календарю

В этом году много благоприятных дней в августе, в которые можно собирать урожай картофеля. Так, согласно лунному календарю, идеальными датами для сбора урожая картофеля в последний летний месяц этого года считаются такие дни, как:

  • 1 августа
  • 2 августа
  • 8-17 августа
  • 20-21 августа
  • 24-25 августа
  • 28-30 августа
Процесс копания картофеля на огороде
Процесс копания картофеля на огороде. Фото: Forsal

Как правильно собирать урожай картофеля

Опытные дачники советуют собирать урожай картофеля ранним утром и делать это садовыми виллами. Вставьте их в землю на расстоянии 30 сантиметров от куста и отложите в сторону выкопанную с картофелем землю, после чего выберите плоды из земли и отнесите их просыхать.

После этого отсортируйте картофель — большой возьмите для еды, а средний отдайте на посевной материал. При этом, ботву с картофеля соберите и сожгите, ведь на ней может быть фитофтора или другие грибковые болезни.

Напомним, мы писали о том, какой сорт картофеля лучше посадить на своем огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как поливать картофель, чтобы он не сгнил на огороде.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать картофель на огороде.

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