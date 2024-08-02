Когда собирать сельдерей на огороде — как правильно это делать, советы дачникам

Человек, держащий сорванный сельдерей. Фото: Decorexpro

Сегодня сельдерей начинает пользоваться все большей популярностью среди тех, у кого есть собственный огород на даче, и тех, кто готовит из всех его частей еду. Однако, чтобы "не прогадать" и не испортить урожай этого овоща, следует понимать, когда его лучше собирать.

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Верхняя часть сельдерея, которая растет над землей, нуждается в тщательном уходе, ведь ее нужно защищать от разных вредителей и регулярно поливать большим объемом воды. Что касается сбора урожая, то успеть нужно до тех пор, как стебли полностью развинутся.

Следовательно, стоит знать, какие признаки указывают на то, что пора собирать стебли сельдерея.

Большой урожай сельдерея на огороде. Фото: Pinterest

Когда стоит собирать сельдерей

Время созревания этого овоща зависит от сорта и погоды на улице, и в целом это — от 100 до 140 дней. Начинается сезон сбора урожая ранних сортов сельдерея с середины лета до осени, а совершается вплоть до самых заморозков, а вот поздние сорта можно собирать до наступления зимнего периода.

К тому же, стебли зрелого сельдерея должны иметь диаметр от семи сантиметров и длину от 15 до 20 сантиметров. Вот когда вы увидели, что все эти цифры соблюдены, вы уже можете собирать стебли сельдерея. Но делать это лучше во влажный день, ведь в жару и засуху можно собрать жесткий овощ.

При этом, температура воздуха должна достигать отметок до 20 градусов тепла, не выше.

Человек, выкапывающий сельдерей. Фото: Gardeners` World

Как правильно собирать сельдерей

Во время сбора урожая сельдерея можно срезать отдельные стебли и оставить остальные расти, а можно собрать полноценную головку растения. Если вы хотите, чтобы зрелым был и корень сельдерея, снимите с растения наружные стебли. Делать это можно чистым инструментом или путем отламывания.

Если вы собираетесь собрать все растение, отверните землю от веток и обрежьте стебель ниже уровня почвы, но выше корневой системы. Что касается кроны, то ее можно срезать ножом или приподнять растение и обрезать головку после выкапывания с земли.

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