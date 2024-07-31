Як виростити пишний кріп на городі — головні секрети і поради дачникам

Дачник, який збирає урожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Інколи буває так, що кріп на городі виростає геть кволим і навіть жовтим, однак, якщо знати деякі секрети, можна досягти найкращих результатів. Досвідчені городники розповіли, як потрібно доглядати зелену культуру, щоб виростити пишні і соковиті рослини.

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Тримання насіння у воді

Щоб прискорити ріст і розвиток кропу, досвідчені городники рекомендують залити насіння кропу водою і потримати так протягом двох діб. Експерти пояснюють це так — за 48 годин з насіння кропу підуть ефірні олії, завдяки чому кропу буде легше рости.

Тобто, перші сходи кропу можуть з’явитися вже за п’ять або шість днів, а ось без попереднього замочування у воді доведеться чекати два або два з половиною тижні.

Насіння кропу на столі. Фото: Pixabay

Підготовка ґрунту для посадки

Досвідчені дачники наголошують, що садити насіння кропу варто лише у вологий і попередньо підготовлений ґрунт. Та перш, ніж садити кріп, ґрунт необхідно підживити і на ньому створити рядки. Туди слід посадити насіння кропу, яке потрібно ретельно полити теплою водою.

Підготовка ґрунту для посадки кропу. Фото: Medium

Догляд кропу

Щойно ви побачили перші сходи, час від часу розпушуйте ґрунт після поливу. Експерти рекомендують підживлювати рослину коров’яком, адже він є корисним для нарощування зеленої маси. При цьому, проводити цю процедуру краще вранці або ввечері.

До того ж, варто проріджувати кріп в міру його розвитку для того, щоб він ріс пишно і не був жовтим. Дотримуйтеся цих простих рекомендацій, і згодом ви побачите, що ваш город усіяний пишним кропом.

Вирощений кріп на городі. Фото: Pinterest

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