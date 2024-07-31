Як виростити пишний кріп на городі — головні секрети і поради дачникам

Кріп виросте пишним і соковитим — як правильно вирощувати зелень на городі
Інколи буває так, що кріп на городі виростає геть кволим і навіть жовтим, однак, якщо знати деякі секрети, можна досягти найкращих результатів. Досвідчені городники розповіли, як потрібно доглядати зелену культуру, щоб виростити пишні і соковиті рослини.
Про те, як виростити найкращий кріп, читайте на каналі "Дача. Сад та город" в Telegram.
Головні секрети пишного кропу
Тримання насіння у воді
Щоб прискорити ріст і розвиток кропу, досвідчені городники рекомендують залити насіння кропу водою і потримати так протягом двох діб. Експерти пояснюють це так — за 48 годин з насіння кропу підуть ефірні олії, завдяки чому кропу буде легше рости.
Тобто, перші сходи кропу можуть з’явитися вже за п’ять або шість днів, а ось без попереднього замочування у воді доведеться чекати два або два з половиною тижні.
Підготовка ґрунту для посадки
Досвідчені дачники наголошують, що садити насіння кропу варто лише у вологий і попередньо підготовлений ґрунт. Та перш, ніж садити кріп, ґрунт необхідно підживити і на ньому створити рядки. Туди слід посадити насіння кропу, яке потрібно ретельно полити теплою водою.
Догляд кропу
Щойно ви побачили перші сходи, час від часу розпушуйте ґрунт після поливу. Експерти рекомендують підживлювати рослину коров’яком, адже він є корисним для нарощування зеленої маси. При цьому, проводити цю процедуру краще вранці або ввечері.
До того ж, варто проріджувати кріп в міру його розвитку для того, щоб він ріс пишно і не був жовтим. Дотримуйтеся цих простих рекомендацій, і згодом ви побачите, що ваш город усіяний пишним кропом.
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