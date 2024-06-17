Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Збереже свіжість з грядки — Клопотенко порадив, як заморозити кріп на зиму arrow

Збереже свіжість з грядки — Клопотенко порадив, як заморозити кріп на зиму

17 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як заморозити кріп на зиму — важливі правила та поради від Клопотенка
Підготовка до заморожування кропу. Фото: farmersalmanac.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Сьогодні кріп є в продажу цілий рік, але саме літня зелень, яка росла під променями сонця на відкритому ґрунті, задовольнить вибагливих до смаку господинь. Тому варто заготовляти свіжий кріп на зиму в домашніх умовах.

Про це написав сайт відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Читайте також:

Підготовка до заморожування

  • Спочатку кріп потрібно очистити ретельно.
  • Краще полоскати зелень у глибокій мисці — змінюйте воду в посуді, поки вона стане чистою, без домішок ґрунту чи піску.
  • Після цього підсушіть кріп за допомогою двошарового паперового рушника або скористайтеся пристроєм для сушіння зелені.

Процес заморожування

  • Опустіть кріп у кип’ячу воду рівно на хвилину та одразу виймайте, нехай стече вода.
  • Щільно набийте зеленню невеличкі пластикові або силіконові формочки.
  • Оберніть формочки харчовою плівкою та поставте у морозильну камеру.
  • За 6-8 годин вийміть зелень з формочок, перекладіть в окремий пакет та герметично закрийте.
  • Коли будете використовувати кріп, не розморожуйте продукт.
  • Зберігатися він може до нового врожаю.

 

Збереже свіжість з грядки — Клопотенко порадив, як заморозити кріп на зиму - фото 1
Фото: thekitchn.com

Як заморозити кріп в олії

  • Вимиту та підсушену зелень кропу подрібніть ножем по 1-2 см.
  • Візьміть пластикові чи силіконові формочки для льоду, наповніть кожну комірку зеленню приблизно на половину та одразу заливайте улюбленою олією.
  • Накрийте формочки харчовою плівкою та поставте до морозилки.
  • За 6-8 годин вийміть формочки, дістаньте з них кубики замороженої олії із зеленню та перекладіть все це у пакет з герметичною застібкою.
  • Такий кріп можна зберігати пів року, та використовувати для овочевих рагу, супів, омлетів тощо.
  • Розморожувати безпосередньо під час приготування страв.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.

кріп
поради
кухня
Євген Клопотенко
лайфхаки
страви

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку