Як заморозити кріп на зиму — важливі правила та поради від Клопотенка

Підготовка до заморожування кропу. Фото: farmersalmanac.com

Сьогодні кріп є в продажу цілий рік, але саме літня зелень, яка росла під променями сонця на відкритому ґрунті, задовольнить вибагливих до смаку господинь. Тому варто заготовляти свіжий кріп на зиму в домашніх умовах.

Про це написав сайт відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

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Підготовка до заморожування

Спочатку кріп потрібно очистити ретельно.

Краще полоскати зелень у глибокій мисці — змінюйте воду в посуді, поки вона стане чистою, без домішок ґрунту чи піску.

Після цього підсушіть кріп за допомогою двошарового паперового рушника або скористайтеся пристроєм для сушіння зелені.

Процес заморожування

Опустіть кріп у кип’ячу воду рівно на хвилину та одразу виймайте, нехай стече вода.

Щільно набийте зеленню невеличкі пластикові або силіконові формочки.

Оберніть формочки харчовою плівкою та поставте у морозильну камеру.

За 6-8 годин вийміть зелень з формочок, перекладіть в окремий пакет та герметично закрийте.

Коли будете використовувати кріп, не розморожуйте продукт.

Зберігатися він може до нового врожаю.

Фото: thekitchn.com

Як заморозити кріп в олії

Вимиту та підсушену зелень кропу подрібніть ножем по 1-2 см.

Візьміть пластикові чи силіконові формочки для льоду, наповніть кожну комірку зеленню приблизно на половину та одразу заливайте улюбленою олією.

Накрийте формочки харчовою плівкою та поставте до морозилки.

За 6-8 годин вийміть формочки, дістаньте з них кубики замороженої олії із зеленню та перекладіть все це у пакет з герметичною застібкою.

Такий кріп можна зберігати пів року, та використовувати для овочевих рагу, супів, омлетів тощо.

Розморожувати безпосередньо під час приготування страв.

Раніше ми писали, як правильно заморожувати на зиму полуницю та печериці.