Як заморозити кріп на зиму — важливі правила та поради від Клопотенка

Збереже свіжість з грядки — Клопотенко порадив, як заморозити кріп на зиму
17 червня 2024 06:40
Підготовка до заморожування кропу. Фото: farmersalmanac.com
Сьогодні кріп є в продажу цілий рік, але саме літня зелень, яка росла під променями сонця на відкритому ґрунті, задовольнить вибагливих до смаку господинь. Тому варто заготовляти свіжий кріп на зиму в домашніх умовах.
Про це написав сайт відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
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Підготовка до заморожування
- Спочатку кріп потрібно очистити ретельно.
- Краще полоскати зелень у глибокій мисці — змінюйте воду в посуді, поки вона стане чистою, без домішок ґрунту чи піску.
- Після цього підсушіть кріп за допомогою двошарового паперового рушника або скористайтеся пристроєм для сушіння зелені.
Процес заморожування
- Опустіть кріп у кип’ячу воду рівно на хвилину та одразу виймайте, нехай стече вода.
- Щільно набийте зеленню невеличкі пластикові або силіконові формочки.
- Оберніть формочки харчовою плівкою та поставте у морозильну камеру.
- За 6-8 годин вийміть зелень з формочок, перекладіть в окремий пакет та герметично закрийте.
- Коли будете використовувати кріп, не розморожуйте продукт.
- Зберігатися він може до нового врожаю.
Як заморозити кріп в олії
- Вимиту та підсушену зелень кропу подрібніть ножем по 1-2 см.
- Візьміть пластикові чи силіконові формочки для льоду, наповніть кожну комірку зеленню приблизно на половину та одразу заливайте улюбленою олією.
- Накрийте формочки харчовою плівкою та поставте до морозилки.
- За 6-8 годин вийміть формочки, дістаньте з них кубики замороженої олії із зеленню та перекладіть все це у пакет з герметичною застібкою.
- Такий кріп можна зберігати пів року, та використовувати для овочевих рагу, супів, омлетів тощо.
- Розморожувати безпосередньо під час приготування страв.
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