Как заморозить укроп на зиму - важные правила и советы от Клопотенко

Сохранит свежесть с грядки — Клопотенко посоветовал, как заморозить укроп на зиму
17 июня 2024 06:40
Подготовка к замораживанию укропа. Фото: farmersalmanac.com
Сегодня укроп есть в продаже круглый год, но именно летняя зелень, которая росла под лучами солнца на открытом грунте, удовлетворит привередливых по вкусу хозяек. Поэтому следует заготавливать свежий укроп на зиму в домашних условиях.
Об этом написал сайт известного шеф-повара Евгения Клопотенко.
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Подготовка к заморозке
- Сначала укроп нужно очистить тщательно.
- Лучше полоскать зелень в глубокой миске — меняйте воду в посуде, пока она не станет чистой, без примесей грунта или песка.
- После этого подсушите укроп с помощью двухслойного бумажного полотенца или воспользуйтесь устройством для сушки зелени.
Процесс замораживания
- Опустите укроп в кипящую воду ровно на минуту и сразу вынимайте, пусть стечет вода.
- Плотно набейте зеленью маленькие пластмассовые либо силиконовые формочки.
- Оберните формочки пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру.
- Через 6-8 часов выньте зелень из формочек, переложите в отдельный пакет и герметично закройте.
- Когда будете использовать укроп, не размораживайте продукт.
- Храниться он может до нового урожая.
Как заморозить укроп в растительном масле
- Вымытую и подсушенную зелень укропа измельчите ножом по 1-2 см.
- Возьмите пластиковые или силиконовые формочки для льда, наполните каждую ячейку зеленью примерно на половину и сразу заливайте любимым маслом.
- Накройте формочки пищевой пленкой и поставьте в морозилку.
- Через 6-8 часов извлеките формочки, достаньте из них кубики замороженного масла с зеленью и переложите все это в пакет с герметичной застежкой.
- Такой укроп можно хранить пол года и использовать для овощных рагу, супов, омлетов и т.д.
- Размораживать непосредственно во время приготовления блюд.
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