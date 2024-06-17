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Сохранит свежесть с грядки — Клопотенко посоветовал, как заморозить укроп на зиму

17 июня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как заморозить укроп на зиму - важные правила и советы от Клопотенко
Подготовка к замораживанию укропа. Фото: farmersalmanac.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Сегодня укроп есть в продаже круглый год, но именно летняя зелень, которая росла под лучами солнца на открытом грунте, удовлетворит привередливых по вкусу хозяек. Поэтому следует заготавливать свежий укроп на зиму в домашних условиях.

Об этом написал сайт известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Подготовка к заморозке

  • Сначала укроп нужно очистить тщательно.
  • Лучше полоскать зелень в глубокой миске — меняйте воду в посуде, пока она не станет чистой, без примесей грунта или песка.
  • После этого подсушите укроп с помощью двухслойного бумажного полотенца или воспользуйтесь устройством для сушки зелени.

Процесс замораживания

  • Опустите укроп в кипящую воду ровно на минуту и сразу вынимайте, пусть стечет вода.
  • Плотно набейте зеленью маленькие пластмассовые либо силиконовые формочки.
  • Оберните формочки пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру.
  • Через 6-8 часов выньте зелень из формочек, переложите в отдельный пакет и герметично закройте.
  • Когда будете использовать укроп, не размораживайте продукт.
  • Храниться он может до нового урожая.

 

Сохранит свежесть из грядки - Клопотенко посоветовал, как заморозить укроп на зиму - фото 1
Фото: thekitchn.com

Как заморозить укроп в растительном масле

  • Вымытую и подсушенную зелень укропа измельчите ножом по 1-2 см.
  • Возьмите пластиковые или силиконовые формочки для льда, наполните каждую ячейку зеленью примерно на половину и сразу заливайте любимым маслом.
  • Накройте формочки пищевой пленкой и поставьте в морозилку.
  • Через 6-8 часов извлеките формочки, достаньте из них кубики замороженного масла с зеленью и переложите все это в пакет с герметичной застежкой.
  • Такой укроп можно хранить пол года и использовать для овощных рагу, супов, омлетов и т.д.
  • Размораживать непосредственно во время приготовления блюд.

Ранее мы писали, как правильно замораживать на зиму клубнику и шампиньоны.

укроп
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кухня
Евгений Клопотенко
лайфхаки
блюда

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