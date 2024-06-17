Как заморозить укроп на зиму - важные правила и советы от Клопотенко

Подготовка к замораживанию укропа. Фото: farmersalmanac.com

Сегодня укроп есть в продаже круглый год, но именно летняя зелень, которая росла под лучами солнца на открытом грунте, удовлетворит привередливых по вкусу хозяек. Поэтому следует заготавливать свежий укроп на зиму в домашних условиях.

Об этом написал сайт известного шеф-повара Евгения Клопотенко.

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Сначала укроп нужно очистить тщательно.

Лучше полоскать зелень в глубокой миске — меняйте воду в посуде, пока она не станет чистой, без примесей грунта или песка.

После этого подсушите укроп с помощью двухслойного бумажного полотенца или воспользуйтесь устройством для сушки зелени.

Процесс замораживания

Опустите укроп в кипящую воду ровно на минуту и сразу вынимайте, пусть стечет вода.

Плотно набейте зеленью маленькие пластмассовые либо силиконовые формочки.

Оберните формочки пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру.

Через 6-8 часов выньте зелень из формочек, переложите в отдельный пакет и герметично закройте.

Когда будете использовать укроп, не размораживайте продукт.

Храниться он может до нового урожая.

Фото: thekitchn.com

Как заморозить укроп в растительном масле

Вымытую и подсушенную зелень укропа измельчите ножом по 1-2 см.

Возьмите пластиковые или силиконовые формочки для льда, наполните каждую ячейку зеленью примерно на половину и сразу заливайте любимым маслом.

Накройте формочки пищевой пленкой и поставьте в морозилку.

Через 6-8 часов извлеките формочки, достаньте из них кубики замороженного масла с зеленью и переложите все это в пакет с герметичной застежкой.

Такой укроп можно хранить пол года и использовать для овощных рагу, супов, омлетов и т.д.

Размораживать непосредственно во время приготовления блюд.

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