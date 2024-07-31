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Укроп вырастет пышным и сочным — как правильно выращивать зелень на огороде

31 июля 2024 13:44
Екатерина Волченко - Редактор
Как вырастить пышный укроп на огороде — главные секреты и советы дачникам
Дачник, собирающий урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Иногда бывает так, что укроп на огороде вырастает хилым и даже желтым, однако, если знать некоторые секреты, можно добиться самых лучших результатов. Опытные огородники рассказали, как нужно ухаживать за зеленой культурой, чтобы вырастить пышные и сочные растения.

О том, как вырастить самый лучший укроп, читайте на канале "Дача. Сад та город" в Telegram.

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Главные секреты пышного укропа

Держание семян в воде

Чтобы ускорить рост и развитие укропа, опытные огородники рекомендуют залить семена укропа водой и подержать так в течение суток. Эксперты объясняют это так — за 48 часов из семян укропа уйдут эфирные масла, благодаря чему укропу будет легче расти.

То есть, первые всходы укропа могут появиться уже через пять или шесть дней, а вот без предварительного замачивания в воде придется ждать две или две с половиной недели.

Семена укропа на столе
Семена укропа на столе. Фото: Pixabay

Подготовка почвы для посадки

Опытные дачники отмечают, что сажать семена укропа стоит только во влажную и предварительно подготовленную почву. Но прежде, чем сажать укроп, почву необходимо подкормить и на ней создать грядки. Туда следует посадить семена укропа, которые нужно тщательно полить теплой водой.

Подготовка почвы для посадки укропа
Подготовка почвы для посадки укропа. Фото: Medium

Уход за укропом

Как только вы увидели первые всходы, время от времени разрыхляйте почву после полива. Эксперты рекомендуют подкармливать растение коровяком, ведь он полезен для наращивания зеленой массы. При этом, проводить эту процедуру лучше утром или вечером.

К тому же, следует прореживать укроп по мере его развития для того, чтобы он рос пышно и не был желтым. Следуйте этим простым рекомендациям, и впоследствии вы увидите, что ваш огород усеян пышным укропом.

Выращенный укроп на огороде
Выращенный укроп на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, почему укроп на огороде стал желтым и как спасти зелень.

Раньше мы рассказывали о том, какие зеленые культуры можно смело сеять в августе.

Также мы сообщали о том, когда и как лучше сеять петрушку на огороде.

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