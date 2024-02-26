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Джерело сальмонели й кишкової палички — коли треба міняти губку для миття посуду

26 лютого 2024 12:25
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як часто треба міняти кухонну губку, щоб позбавитися небезпечних бактерій
Губка гарно всмоктує бактерії. Фото: lovetoknow.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Губки для миття посуду є не лише незамінними помічниками на кухні, але й затишними притулками для безлічі бактерій. Не всі знають, як потрібно доглядати за губками та з якою періодичністю міняти.

Про це написала Martha Stewart.

Німецькі вчені протестували 14 використаних губок та виявили до 54 млрд бактерій на кубічний сантиметр виробу. На щастя, багато з цих бактерій нешкідливі для людини, але серед них є деякі різновиди сальмонели та кишкової палички. Як зробити так, щоб мати чистий посуд та гарне самопочуття?

Дезинфікуйте губки

Міністерство сільського господарства США (USDA) радить мити багаторазові губки у мікрохвильовій печі або посудомийній машині. Ці прилади знищують майже 100% бактерій.

Мити губки слід у верхньому відділенні посудомийної машини з увімкненим циклом сушіння.

Для очистки в мікрохвильовці:

  • ретельно намочіть губку;
  • залиште її на одну хвилину;
  • не кладіть суху губку в мікрохвильову піч, адже вона може загорітися.
Джерело сальмонели й кишкової палички — коли треба міняти губку для миття посуду - фото 1
Фото: southernliving.com

Регулярно замінюйте губки

Віджимайте губки після кожного використання та чистіть їх через день. Але навіть на губці, яку часто дезінфікують, з часом можуть накопичуватися бактерії, тому замінюйте її кожні два тижні, або й раніше, якщо вона починає неприємно пахнути або розпадатися.

Ще одна порада: замість того, щоб використовувати одну й ту саму губку для миття посуду та для протирання столів, краще призначити кілька губок для різних завдань.

Раніше ми писали, як зробити ефективний засіб для миття кухні зі звичайного господарського мила. Також розповідали, як швидко відмити кухонні фасади підручними засобами.

кишкова паличка
бактерії
лайфхаки
поради
кухня
миття посуду

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