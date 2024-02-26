Як часто треба міняти кухонну губку, щоб позбавитися небезпечних бактерій

Губка гарно всмоктує бактерії. Фото: lovetoknow.com

Губки для миття посуду є не лише незамінними помічниками на кухні, але й затишними притулками для безлічі бактерій. Не всі знають, як потрібно доглядати за губками та з якою періодичністю міняти.

Про це написала Martha Stewart.

Німецькі вчені протестували 14 використаних губок та виявили до 54 млрд бактерій на кубічний сантиметр виробу. На щастя, багато з цих бактерій нешкідливі для людини, але серед них є деякі різновиди сальмонели та кишкової палички. Як зробити так, щоб мати чистий посуд та гарне самопочуття?

Дезинфікуйте губки

Міністерство сільського господарства США (USDA) радить мити багаторазові губки у мікрохвильовій печі або посудомийній машині. Ці прилади знищують майже 100% бактерій.

Мити губки слід у верхньому відділенні посудомийної машини з увімкненим циклом сушіння.

Для очистки в мікрохвильовці:

ретельно намочіть губку;

залиште її на одну хвилину;

не кладіть суху губку в мікрохвильову піч, адже вона може загорітися.

Фото: southernliving.com

Регулярно замінюйте губки

Віджимайте губки після кожного використання та чистіть їх через день. Але навіть на губці, яку часто дезінфікують, з часом можуть накопичуватися бактерії, тому замінюйте її кожні два тижні, або й раніше, якщо вона починає неприємно пахнути або розпадатися.

Ще одна порада: замість того, щоб використовувати одну й ту саму губку для миття посуду та для протирання столів, краще призначити кілька губок для різних завдань.

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