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Чому губки для миття посуду мають різний колір — відповідь вас здивує

15 лютого 2024 07:16
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чому губки для миття посуду різного кольору — що означають та як застосовувати
Кожен колір має значення. Фото: marthastewart.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Ви не повірите, але колір губки для миття посуду відіграє вирішальну роль у визначенні її придатності для різних завдань. Щобільше, ігнорування колірних кодів може призвести до ненавмисного пошкодження посуду.

Про це написав Dagens.

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Губки для миття посуду мають різне призначення. Дуже важливо вибрати правильну губку, щоб не подряпати чутливий посуд, але багато людей про це не знають.

Зелена

Найжорсткіша губка, яка ідеально підходить для видалення стійкого бруду та нагару. Але це не найкращий вибір для делікатного посуду, оскільки вона може залишити подряпини.

Червона

Рекомендується для дещо м'якшого очищення. Вона менш абразивна, ніж зелена, але забезпечує ефективне очищення з мінімальним ризиком пошкодження поверхонь. Це робить її кращим вибором для предметів, які потребують трохи більшого догляду. Наприклад, тарілки та чашки.

Жовта

Особливо ефективна для м'якого, але ретельного очищення, гарантуючи, що поверхні залишаться без подряпин. Підходить для миття вишуканих келихів для вина або тендітних чашок.

Блакитна

Вирізняється своєю м'якістю, що робить її найбезпечнішим вибором для дуже делікатної порцеляни. Її поверхня гарантує збереження зовнішнього вигляду вашого дорогоцінного посуду.

Крім того, блакитна губка — чудовий вибір для миття сковорідок, адже її м'якість допомагає тривалий час підтримувати тефлонове покриття.

Раніше ми повідомляли, для чого в ручці сковорідки є отвір. Також писали, як швидко відчистити до блиску скло дверцят духовки зсередини.

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