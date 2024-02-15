Чому губки для миття посуду різного кольору — що означають та як застосовувати

Кожен колір має значення. Фото: marthastewart.com

Ви не повірите, але колір губки для миття посуду відіграє вирішальну роль у визначенні її придатності для різних завдань. Щобільше, ігнорування колірних кодів може призвести до ненавмисного пошкодження посуду.

Про це написав Dagens.

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Губки для миття посуду мають різне призначення. Дуже важливо вибрати правильну губку, щоб не подряпати чутливий посуд, але багато людей про це не знають.

Зелена

Найжорсткіша губка, яка ідеально підходить для видалення стійкого бруду та нагару. Але це не найкращий вибір для делікатного посуду, оскільки вона може залишити подряпини.

Червона

Рекомендується для дещо м'якшого очищення. Вона менш абразивна, ніж зелена, але забезпечує ефективне очищення з мінімальним ризиком пошкодження поверхонь. Це робить її кращим вибором для предметів, які потребують трохи більшого догляду. Наприклад, тарілки та чашки.

Жовта

Особливо ефективна для м'якого, але ретельного очищення, гарантуючи, що поверхні залишаться без подряпин. Підходить для миття вишуканих келихів для вина або тендітних чашок.

Блакитна

Вирізняється своєю м'якістю, що робить її найбезпечнішим вибором для дуже делікатної порцеляни. Її поверхня гарантує збереження зовнішнього вигляду вашого дорогоцінного посуду.

Крім того, блакитна губка — чудовий вибір для миття сковорідок, адже її м'якість допомагає тривалий час підтримувати тефлонове покриття.

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