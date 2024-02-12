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Чотири кроки — як швидко відчистити до блиску скло дверцят духовки зсередини

12 лютого 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як легко відмити дверцята духовки всередині — прості та ефективні лайфхаки
Поєднання сода та оцету творить дива. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Внутрішнє скло дверцят духовки контактує з незліченною кількістю крапель і розливів, які запікаються та щільно в'їдаються в поверхню. Щоб побороти ці плями вистачить чотирьох простих кроків.

Про це повідомив Kitchen Aid.

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Необхідні матеріали та інструменти

Для роботи знадобляться:

  • вода;
  • пів склянки харчової соди;
  • невелика миска;
  • білий оцет або лимонний сік;
  • рукавички;
  • пляшка з розпилювачем;
  • рушники;
  • серветки з мікрофібри;
  • пластиковий скребок;
  • пензлик або гнучкий шпатель.

Крок 1: Підготуйте місце та приладдя

  • Переконайтеся, що духовка повністю охолонула.
  • Покладіть рушники на підлогу навколо духової шафи, щоб запобігти падінню сміття та рідини на підлогу.
  • Візьміть інструменти для чищення.
  • Змішайте пів склянки харчової соди та 3 столових ложок води, щоб приготувати пасту для чищення.

Крок 2: Нанесіть пасту на скло

  • За допомогою пензлика або гнучкого шпателя нанесіть пасту на скло, покриваючи всю поверхню.
  • Залиште суміш мінімум на 20 хвилин або довше, залежно від рівня забруднення скла.
  • Для додаткового очищення змішайте одну частину оцту або лимонного соку з однією частиною води й розпиліть поверх содової пасти з пульверизатора.
  • На цьому етапі можуть з'явитися бульбашки або шипіння.

Крок 3: Протріть серветкою з мікрофібри

  • Намочіть чисту серветку з мікрофібри теплою водою та почніть витирати соду круговими або низхідними рухами.
  • Повторюйте, доки сода не буде повністю видалена.
  • Якщо жир все ще залишився, скористайтеся пластиковим скребком, щоб зняти залишки.

Крок 4: Завершіть сумішшю лимонного соку або білого оцту

  • Розпиліть суміш оцту або лимонного соку на скло духовки та протріть чистою ганчіркою з мікрофібри.
  • На завершення можна відполірувати залишки розводів сухою серветкою з мікрофібри.

Раніше експерти порадили, як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи. Також повідомляли, як легко та швидко відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

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