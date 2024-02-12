Як легко відмити дверцята духовки всередині — прості та ефективні лайфхаки

Чотири кроки — як швидко відчистити до блиску скло дверцят духовки зсередини
12 лютого 2024 17:45
Поєднання сода та оцету творить дива. Фото: realsimple.com
Внутрішнє скло дверцят духовки контактує з незліченною кількістю крапель і розливів, які запікаються та щільно в'їдаються в поверхню. Щоб побороти ці плями вистачить чотирьох простих кроків.
Про це повідомив Kitchen Aid.
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Необхідні матеріали та інструменти
Для роботи знадобляться:
- вода;
- пів склянки харчової соди;
- невелика миска;
- білий оцет або лимонний сік;
- рукавички;
- пляшка з розпилювачем;
- рушники;
- серветки з мікрофібри;
- пластиковий скребок;
- пензлик або гнучкий шпатель.
Крок 1: Підготуйте місце та приладдя
- Переконайтеся, що духовка повністю охолонула.
- Покладіть рушники на підлогу навколо духової шафи, щоб запобігти падінню сміття та рідини на підлогу.
- Візьміть інструменти для чищення.
- Змішайте пів склянки харчової соди та 3 столових ложок води, щоб приготувати пасту для чищення.
Крок 2: Нанесіть пасту на скло
- За допомогою пензлика або гнучкого шпателя нанесіть пасту на скло, покриваючи всю поверхню.
- Залиште суміш мінімум на 20 хвилин або довше, залежно від рівня забруднення скла.
- Для додаткового очищення змішайте одну частину оцту або лимонного соку з однією частиною води й розпиліть поверх содової пасти з пульверизатора.
- На цьому етапі можуть з'явитися бульбашки або шипіння.
Крок 3: Протріть серветкою з мікрофібри
- Намочіть чисту серветку з мікрофібри теплою водою та почніть витирати соду круговими або низхідними рухами.
- Повторюйте, доки сода не буде повністю видалена.
- Якщо жир все ще залишився, скористайтеся пластиковим скребком, щоб зняти залишки.
Крок 4: Завершіть сумішшю лимонного соку або білого оцту
- Розпиліть суміш оцту або лимонного соку на скло духовки та протріть чистою ганчіркою з мікрофібри.
- На завершення можна відполірувати залишки розводів сухою серветкою з мікрофібри.
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