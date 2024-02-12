Як легко відмити дверцята духовки всередині — прості та ефективні лайфхаки

Поєднання сода та оцету творить дива. Фото: realsimple.com

Внутрішнє скло дверцят духовки контактує з незліченною кількістю крапель і розливів, які запікаються та щільно в'їдаються в поверхню. Щоб побороти ці плями вистачить чотирьох простих кроків.

Про це повідомив Kitchen Aid.

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Необхідні матеріали та інструменти

Для роботи знадобляться:

вода;

пів склянки харчової соди;

невелика миска;

білий оцет або лимонний сік;

рукавички;

пляшка з розпилювачем;

рушники;

серветки з мікрофібри;

пластиковий скребок;

пензлик або гнучкий шпатель.

Крок 1: Підготуйте місце та приладдя

Переконайтеся, що духовка повністю охолонула.

Покладіть рушники на підлогу навколо духової шафи, щоб запобігти падінню сміття та рідини на підлогу.

Візьміть інструменти для чищення.

Змішайте пів склянки харчової соди та 3 столових ложок води, щоб приготувати пасту для чищення.

Крок 2: Нанесіть пасту на скло

За допомогою пензлика або гнучкого шпателя нанесіть пасту на скло, покриваючи всю поверхню.

Залиште суміш мінімум на 20 хвилин або довше, залежно від рівня забруднення скла.

Для додаткового очищення змішайте одну частину оцту або лимонного соку з однією частиною води й розпиліть поверх содової пасти з пульверизатора.

На цьому етапі можуть з'явитися бульбашки або шипіння.

Крок 3: Протріть серветкою з мікрофібри

Намочіть чисту серветку з мікрофібри теплою водою та почніть витирати соду круговими або низхідними рухами.

Повторюйте, доки сода не буде повністю видалена.

Якщо жир все ще залишився, скористайтеся пластиковим скребком, щоб зняти залишки.

Крок 4: Завершіть сумішшю лимонного соку або білого оцту

Розпиліть суміш оцту або лимонного соку на скло духовки та протріть чистою ганчіркою з мікрофібри.

На завершення можна відполірувати залишки розводів сухою серветкою з мікрофібри.

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