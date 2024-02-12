Как легко отмыть дверцу духовки внутри — простые и эффективные лайфхаки

Сочетание сода и уксуса творит чудеса. Фото: realsimple.com

Внутреннее стекло дверцы духовки контактирует с бесчисленным количеством капель и разливов, которые запекаются и плотно въедаются в поверхность. Чтобы побороть эти пятна, хватит четырех простых шагов.

Об этом сообщил Kitchen Aid.

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Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобятся:

вода;

пол стакана пищевой соды;

небольшая миска;

белый уксус или лимонный сок;

перчатки;

бутылка с распылителем;

полотенца;

салфетки из микрофибры;

пластиковый скребок;

кисточка или гибкий шпатель.

Шаг 1: Подготовьте место и принадлежности

Убедитесь, что духовка полностью остыла.

Положите полотенца на пол вокруг духового шкафа, чтобы предотвратить падение мусора и жидкости на пол.

Возьмите чистящие инструменты.

Смешайте пол стакана пищевой соды и 3 столовые ложки воды, чтобы приготовить чистящую пасту.

Шаг 2: Нанесите пасту на стекло

С помощью кисти или гибкого шпателя нанесите пасту на стекло, покрывая всю поверхность.

Оставьте смесь минимум на 20 минут или дольше в зависимости от уровня загрязнения стекла.

Для дополнительной очистки смешайте одну часть уксуса или лимонного сока с одной частью воды и распылите поверх содовой пасты из пульверизатора.

На этом этапе могут появиться пузырьки или шипение.

Шаг 3: Протрите салфеткой из микрофибры

Смочите чистую салфетку из микрофибры теплой водой и начните вытирать соду круговыми или нисходящими движениями.

Повторяйте, пока сода не будет полностью удалена.

Если жир остался, воспользуйтесь пластиковым скребком, чтобы снять остатки.

Шаг 4: Завершите смесью лимонного сока или белого уксуса.

Распылите смесь уксуса или лимонного сока на стекло духовки и протрите чистой тряпкой из микрофибры.

В завершение можно отполировать остатки разводов сухой салфеткой из микрофибры.

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