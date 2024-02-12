Как легко отмыть дверцу духовки внутри — простые и эффективные лайфхаки

Четыре шага — как быстро отчистить до блеска стекло дверцы духовки изнутри
12 февраля 2024 17:45
Сочетание сода и уксуса творит чудеса. Фото: realsimple.com
Внутреннее стекло дверцы духовки контактирует с бесчисленным количеством капель и разливов, которые запекаются и плотно въедаются в поверхность. Чтобы побороть эти пятна, хватит четырех простых шагов.
Об этом сообщил Kitchen Aid.
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Необходимые материалы и инструменты
Для работы понадобятся:
- вода;
- пол стакана пищевой соды;
- небольшая миска;
- белый уксус или лимонный сок;
- перчатки;
- бутылка с распылителем;
- полотенца;
- салфетки из микрофибры;
- пластиковый скребок;
- кисточка или гибкий шпатель.
Шаг 1: Подготовьте место и принадлежности
- Убедитесь, что духовка полностью остыла.
- Положите полотенца на пол вокруг духового шкафа, чтобы предотвратить падение мусора и жидкости на пол.
- Возьмите чистящие инструменты.
- Смешайте пол стакана пищевой соды и 3 столовые ложки воды, чтобы приготовить чистящую пасту.
Шаг 2: Нанесите пасту на стекло
- С помощью кисти или гибкого шпателя нанесите пасту на стекло, покрывая всю поверхность.
- Оставьте смесь минимум на 20 минут или дольше в зависимости от уровня загрязнения стекла.
- Для дополнительной очистки смешайте одну часть уксуса или лимонного сока с одной частью воды и распылите поверх содовой пасты из пульверизатора.
- На этом этапе могут появиться пузырьки или шипение.
Шаг 3: Протрите салфеткой из микрофибры
- Смочите чистую салфетку из микрофибры теплой водой и начните вытирать соду круговыми или нисходящими движениями.
- Повторяйте, пока сода не будет полностью удалена.
- Если жир остался, воспользуйтесь пластиковым скребком, чтобы снять остатки.
Шаг 4: Завершите смесью лимонного сока или белого уксуса.
- Распылите смесь уксуса или лимонного сока на стекло духовки и протрите чистой тряпкой из микрофибры.
- В завершение можно отполировать остатки разводов сухой салфеткой из микрофибры.
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