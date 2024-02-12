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Четыре шага — как быстро отчистить до блеска стекло дверцы духовки изнутри

12 февраля 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как легко отмыть дверцу духовки внутри — простые и эффективные лайфхаки
Сочетание сода и уксуса творит чудеса. Фото: realsimple.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Внутреннее стекло дверцы духовки контактирует с бесчисленным количеством капель и разливов, которые запекаются и плотно въедаются в поверхность. Чтобы побороть эти пятна, хватит четырех простых шагов.

Об этом сообщил Kitchen Aid.

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Необходимые материалы и инструменты

Для работы понадобятся:

  • вода;
  • пол стакана пищевой соды;
  • небольшая миска;
  • белый уксус или лимонный сок;
  • перчатки;
  • бутылка с распылителем;
  • полотенца;
  • салфетки из микрофибры;
  • пластиковый скребок;
  • кисточка или гибкий шпатель.

Шаг 1: Подготовьте место и принадлежности

  • Убедитесь, что духовка полностью остыла.
  • Положите полотенца на пол вокруг духового шкафа, чтобы предотвратить падение мусора и жидкости на пол.
  • Возьмите чистящие инструменты.
  • Смешайте пол стакана пищевой соды и 3 столовые ложки воды, чтобы приготовить чистящую пасту.

Шаг 2: Нанесите пасту на стекло

  • С помощью кисти или гибкого шпателя нанесите пасту на стекло, покрывая всю поверхность.
  • Оставьте смесь минимум на 20 минут или дольше в зависимости от уровня загрязнения стекла.
  • Для дополнительной очистки смешайте одну часть уксуса или лимонного сока с одной частью воды и распылите поверх содовой пасты из пульверизатора.
  • На этом этапе могут появиться пузырьки или шипение.

Шаг 3: Протрите салфеткой из микрофибры

  • Смочите чистую салфетку из микрофибры теплой водой и начните вытирать соду круговыми или нисходящими движениями.
  • Повторяйте, пока сода не будет полностью удалена.
  • Если жир остался, воспользуйтесь пластиковым скребком, чтобы снять остатки.

Шаг 4: Завершите смесью лимонного сока или белого уксуса.

  • Распылите смесь уксуса или лимонного сока на стекло духовки и протрите чистой тряпкой из микрофибры.
  • В завершение можно отполировать остатки разводов сухой салфеткой из микрофибры.

Ранее эксперты посоветовали, как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи. Также сообщалось, как легко и быстро отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.

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