Почему губки для мытья посуды разного цвета — что означают и как применять

Каждый цвет имеет значение. Фото: marthastewart.com

Вы не поверите, но цвет губки для мытья посуды играет решающую роль в определении ее пригодности для разных задач. Более того, игнорирование цветовых кодов может привести к непреднамеренному повреждению посуды.

Об этом написал Dagens.

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Губки для мытья посуды имеют разное предназначение. Очень важно выбрать правильную губку, чтобы не поцарапать чувствительную посуду, но многие люди об этом не знают.

Зеленая

Самая жесткая губка, которая идеально подходит для удаления стойкой грязи и нагара. Но это не самый лучший выбор для деликатной посуды, поскольку она может оставить царапины.

Красная

Рекомендуется для более мягкой очистки. Она менее абразивна, чем зеленая, но обеспечивает эффективную очистку с минимальным риском повреждения поверхностей. Это делает ее лучшим выбором для предметов, нуждающихся в немного большем уходе. К примеру, тарелки и чашки.

Желтая

Особенно эффективна для мягкой, но тщательной очистки, гарантируя, что поверхности останутся без царапин. Подходит для мытья изысканных бокалов для вина или хрупких чашек.

Голубая

Отличается своей мягкостью, что делает ее самым безопасным выбором для очень деликатного фарфора. Ее поверхность гарантирует сохранение внешнего вида вашей драгоценной посуды.

Кроме того, голубая губка — отличный выбор для мытья сковородок, ведь ее мягкость помогает долго поддерживать тефлоновое покрытие.

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