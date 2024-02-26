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Источник сальмонеллы и кишечной палочки — когда нужно менять губку для мытья посуды

26 февраля 2024 12:25
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как часто нужно менять кухонную губку, чтобы избавиться от опасных бактерий
Губка хорошо впитывает бактерии. Фото: lovetoknow.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Губки для мытья посуды являются не только незаменимыми помощниками на кухне, но и уютными приютами для множества бактерий. Не все знают, как нужно ухаживать за губками и с какой периодичностью менять.

Об этом написала Martha Stewart.

Немецкие ученые протестировали 14 использованных губок и обнаружили до 54 млрд бактерий на кубический сантиметр изделия. К счастью, многие из этих бактерий безвредны для человека, но среди них есть некоторые разновидности сальмонеллы и кишечной палочки. Как сделать так, чтобы иметь чистую посуду и хорошее самочувствие?

Дезинфицируйте губки

Министерство сельского хозяйства США (USDA) советует мыть многоразовые губки в микроволновке или посудомоечной машине. Эти приборы уничтожают около 100% микробов.

Мыть губки следует в верхнем отделении посудомоечной машины с включенным циклом сушки.

Для очистки в микроволновке:

  • тщательно намочите губку;
  • оставьте ее на одну минуту;
  • не кладите сухую губку в микроволновку, ведь она может загореться.
Источник сальмонеллы и кишечной палочки - когда нужно менять губку для мытья посуды - фото 1
Фото: southernliving.com

Регулярно меняйте губки

После каждого использования отжимайте губки и чистите их через день. Но даже на часто дезинфицирующей губке со временем могут накапливаться бактерии, поэтому меняйте ее каждые две недели или раньше, если она начинает неприятно пахнуть или распадаться.

Еще один совет: вместо того, чтобы использовать одну и ту же губку для мытья посуды и для протирания столов, лучше использовать несколько губок для разных задач.

Ранее мы писали, как сделать эффективное средство для мытья кухни из обычного хозяйственного мыла. Также рассказывали, как быстро отмыть кухонные фасады подручными средствами.

кишечная палочка
бактерии
лайфхаки
советы
кухня
мытье посуды

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