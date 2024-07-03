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Ефективний засіб проти мурах і попелиці — яким настоєм захистити дерева в саду

3 липня 2024 19:24
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Як захистити дерева в саду від мурах і попелиці — ефективний настій проти шкідників
Взаємодія мурах з попелицею. Фото: Pinterest
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Кожен господар, який має власний город і сад, мріє зібрати рясний урожай овочів і пишні букети квітів, але не завжди це виходить, адже дуже часто рослини страждають від шкідників. Якщо ви побачили на своїй ділянці попелицю і мурахів, терміново їх позбавляйтеся одним дієвим розчином.

Про те, який розчин допоможе в боротьбі з попелицею і мурахами, читайте в Новини.LIVE.

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Яким настоєм позбутися попелиці та мурах в саду та на городі

Досвідчені дачники рекомендують скористатися настоєм з чистотілу, який багато хто навіть не бере до уваги і часто знищує, вважаючи, що це звичайний бур’ян. Але експерти наголошують, що чистотіл — це не звичайний бур’ян, а незамінний помічник у боротьбі з різними шкідниками.

Растение чистотела в саду
Рослина чистотілу в саду. Фото: Pinterest

Цю рослину можна використовувати не тільки для видалення паразитів, які знищують врожай, а й для профілактики. Але варто зазначити, що попри те, що рослини не постраждають від чистотілу, вам варто бути обережними і діяти згідно з правилами безпеки.

Человек, держащий чистотел в руке
Людина, яка тримає чистотіл в руці. Фото: Interia

Як приготувати дієвий розчин з чистотілу

Щоб приготувати дієву суміш для боротьби з попелицею і мурахами, вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Кущ чистотіла
  • Відро на п’ять літрів
  • Гаряча вода

Викопайте кущ цієї рослини, покладіть її у відро так, щоб вона заповнила його третину, і додайте туди гарячої води так, щоб вона повністю накрила рослину. Наприкінці закрийте тару кришкою. За два дні процідіть розчин і додайте туди води в пропорції один до одного. Залишається лише обприскати дерева і кущі цим настоєм.

Процесс опрыскивания деревьев в саду
Процес обприскування дерев у саду. Фото: Pinterest

Яких правил безпеки важливо дотримуватися

Проводити цю процедуру важливо виключно в рукавичках, щоб не зашкодити своїй шкірі, і захисній масці на обличчі, наприклад, у респіраторі, щоб не дихати розчином під час розприскування.  

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно знищити повстяного кліща на виноградному листі. 

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