Как защитить деревья в саду от муравьев и тли — эффективный настой против вредителей

Эффективное средство против муравьев и тли — каким настоем защитить деревья в саду
Каждый хозяин, имеющий собственный огород и сад, мечтает собрать обильный урожай овощей и пышные букеты цветов, но не всегда это получается, ведь очень часто растения страдают от вредителей. Если вы увидели на своем участке тлю и муравьев, срочно от них избавляйтесь одним действенным раствором.
О том, какой раствор поможет в борьбе с тлей и муравьями, читайте в Новини.LIVE.
Каким настоем избавиться от тли и муравьев в саду и на огороде
Опытные дачники рекомендуют воспользоваться настоем из чистотела, который многие даже не берут во внимание и часто уничтожают, считая, что это обыкновенный сорняк. Но эксперты подчеркивают, что чистотел — это не обычный сорняк, а незаменимый помощник в борьбе с разными вредителями.
Это растение можно использовать не только для удаления паразитов, которые уничтожают урожай, но и для профилактики. Но стоит отметить, что, несмотря на то, что растения не пострадают от чистотела, вам следует быть осторожными и действовать согласно правилам безопасности.
Как приготовить действенный раствор из чистотела
Чтобы приготовить действенную смесь для борьбы с тлей и муравьями, вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Куст чистотела
- Ведро на пять литров
- Горячая вода
Выкопайте куст этого растения, положите его в ведро так, чтобы оно заполнило его треть, и добавьте туда горячую воду так, чтобы оно полностью накрыло растение. В конце закройте тару крышкой. Через два дня процедите раствор и добавьте туда воды в пропорции один к одному. Остается только опрыскать деревья и кустарники этим настоем.
Какие правила безопасности важно соблюдать
Проводить эту процедуру важно исключительно в перчатках, чтобы не навредить своей коже, и защитной маске на лице, например, в респираторе, чтобы не дышать раствором во время разбрызгивания.
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