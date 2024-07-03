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Эффективное средство против муравьев и тли — каким настоем защитить деревья в саду

3 июля 2024 19:24
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Как защитить деревья в саду от муравьев и тли — эффективный настой против вредителей
Взаимодействие муравьев с тлей. Фото: Pinterest
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Каждый хозяин, имеющий собственный огород и сад, мечтает собрать обильный урожай овощей и пышные букеты цветов, но не всегда это получается, ведь очень часто растения страдают от вредителей. Если вы увидели на своем участке тлю и муравьев, срочно от них избавляйтесь одним действенным раствором.

О том, какой раствор поможет в борьбе с тлей и муравьями, читайте в Новини.LIVE.

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Опытные дачники рекомендуют воспользоваться настоем из чистотела, который многие даже не берут во внимание и часто уничтожают, считая, что это обыкновенный сорняк. Но эксперты подчеркивают, что чистотел — это не обычный сорняк, а незаменимый помощник в борьбе с разными вредителями.

Растение чистотела в саду
Растение чистотела в саду. Фото: Pinterest

Это растение можно использовать не только для удаления паразитов, которые уничтожают урожай, но и для профилактики. Но стоит отметить, что, несмотря на то, что растения не пострадают от чистотела, вам следует быть осторожными и действовать согласно правилам безопасности.

Человек, держащий чистотел в руке
Человек, держащий чистотел в руке. Фото: Interia

Как приготовить действенный раствор из чистотела

Чтобы приготовить действенную смесь для борьбы с тлей и муравьями, вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Куст чистотела
  • Ведро на пять литров
  • Горячая вода

Выкопайте куст этого растения, положите его в ведро так, чтобы оно заполнило его треть, и добавьте туда горячую воду так, чтобы оно полностью накрыло растение. В конце закройте тару крышкой. Через два дня процедите раствор и добавьте туда воды в пропорции один к одному. Остается только опрыскать деревья и кустарники этим настоем.

Процесс опрыскивания деревьев в саду.
Процесс опрыскивания деревьев в саду. Фото: Pinterest

Какие правила безопасности важно соблюдать

Проводить эту процедуру важно исключительно в перчатках, чтобы не навредить своей коже, и защитной маске на лице, например, в респираторе, чтобы не дышать раствором во время разбрызгивания.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить войлочного клеща на виноградных листьях.

Раньше мы рассказывали о том, как спасти дерево с шелковицей в саду от вредителей.

Также мы сообщали о том, как эффективно защитить огурцы на огороде от вредителей, не используя химических препаратов.

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