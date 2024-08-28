Як витягнути скалку з пальця без голки — ефективні народні засоби

Людина, яка витягає скалку з пальця пінцетом. Фото: Bild der Frau

Загнати скалку в палець дуже просто, особливо, якщо ви на якомусь будівництві, відпочиваєте на природі або просто маєте справу з дерев’яними поверхнями. Якщо у вас виникла ця проблема і скалка глибоко під шкірою, є ефективні способи витягнути її без голки.

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Зазвичай, коли людина загнала скалку під шкіру, то перша річ, яку вона відразу бере, щоб дістати її, — це голка. Але насправді так можна пошкодити шкіру, залишивши рани, тому існує декілька дієвих народних способів позбутися скалки без болю і пошкоджень.

Загнана скалка в пальці. Фото: Pinterest

Ефективні способи дістати скалку з пальця, яка глибоко під шкірою

Харчова сода

Це один з ефективних способів витягнути скалку з пальця, але вам необхідно приготувати одну суміш. Для цього розчиніть у воді четверту частину столової ложки харчової соди, помажте ділянку зі скалкою, замотайте бинтом і залиште у такому стані на одну добу. Наступного дня зніміть пов’язку і витягніть скалку пінцетом.

Шкірки з бананів або картоплі

Річ у тому, що шкіра від бананових шкірок починає набухати, тим самим, виштовхуючи скалку назовні. Для цього візьміть шматок шкірки та покладіть його на ділянку зі скалкою. Обмотайте бинтом або заклейте пластиром, залишивши на добу, а потім просто зніміть це і витягніть скалку звичайним пінцетом.

Сіль

Мало хто знає, але звичайна кухонна сіль позитивно впливає на різного роду бактерії, адже швидко їх позбавляється. Те ж саме стосується і бактерій, які потрапляють під шкіру разом зі скалкою. Щоб скористатися цим методом, намочіть сіль, намажте цим рану і замотайте бинтом. За добу зніміть пов’язку і просто дістаньте скалку.

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