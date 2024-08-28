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И иголки не нужно — как безопасно вытащить занозу из пальца

28 августа 2024 09:10
Валентина Осадчая - Редактор
Как вытащить занозу из пальца без иголки — эффективные народные средства
Человек, вытягивающий занозу с пальца пинцетом. Фото: Bild der Frau
Валентина Осадчая - Редактор

Загнать занозу в палец очень просто, особенно, если вы на каком-то строительстве, отдыхаете на природе или просто имеете дело с деревянными поверхностями. Если у вас возникла эта проблема и заноза глубоко под кожей, есть эффективные способы вытащить ее без иголки.

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Обычно, когда человек загнал занозу под кожу, то первая вещь, которую он сразу берет, чтобы достать ее, — это иголка. Но на самом деле так можно повредить кожу, оставив раны, поэтому существует несколько действенных народных способов избавиться от занозы без боли и повреждений.

Загнанная заноза в пальце
Загнанная заноза в пальце. Фото: Pinterest

Эффективные способы достать занозу из пальца, которая глубоко под кожей

Пищевая сода

Это один из эффективных способов вытащить занозу из пальца, но вам необходимо приготовить одну смесь. Для этого растворите в воде четвертую часть столовой ложки пищевой соды, помажьте участок с занозой, замотайте бинтом и оставьте в таком состоянии на сутки. На следующий день снимите повязку и вытяните занозу пинцетом.

Шкурка с бананов или картофеля

Дело в том, что кожа от банановых шкурок начинает набухать, тем самым, выталкивая занозу наружу. Для этого возьмите кусок кожуры и положите его на участок с занозой. Обмотайте бинтом или заклейте пластырем, оставив на сутки, а затем просто снимите это и вытяните занозу обычным пинцетом.

Соль

Немногие знают, но обычная поваренная соль положительно влияет на разного рода бактерии, ведь быстро от них избавляется. То же самое касается и бактерий, которые попадают под кожу вместе со занозой. Чтобы воспользоваться этим методом, намочите соль, намажьте этим рану и замотайте бинтом. Через сутки снимите повязку и просто достаньте занозу.

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лайфхаки народные методы эффективные способы заноза

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