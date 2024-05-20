Чим відмити силіконовий герметик з рук — чотири безпечні лайфхаки

Як безпечно видалити силіконовий герметик з рук — чотири перевірені способи
20 травня 2024 06:40
Після роботи герметик треба очистити з рук. Фото: conro.com
Працювати з герметиком потрібно в рукавичках, але цим правилом часто нехтують. Коли силікон потрапляє на руки, то, окрім неохайного вигляду, матеріал може викликати почервоніння, роздратування та алергічну реакцію шкіри.
Експерти пояснили, як швидко позбутися герметика з рук.
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Целофан та мило
- Візьміть чистий целофановий пакет.
- Потріть ним забруднену ділянку — велика частина силікону залишиться на поліетилені.
- Решту герметика змити милом під краном з теплою водою.
Вода та пемза
- Опустіть руки в посудину з теплою водою — свіжий силікон швидко розм'якне.
- Потріть брудні ділянки пемзою.
Порошок та олія
- Змочить руки в теплій олії.
- Натріть руки невеликою кількістю прального порошку.
- Рідина пом'якшить шкіру, розширивши її пори, де затримуються дрібні частинки клею, а порошок адсорбує бруд.
- Ретельно вимийте руки під проточною водою з милом.
Розчинники
- Нанесіть на ватний тампон рідину для зняття манікюрного лаку (столовий оцет, бензин).
- Видаліть силікон.
- Добре помийте руки з милом.
- Нанесіть крем для догляду за шкірою рук.
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