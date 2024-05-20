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Як безпечно видалити силіконовий герметик з рук — чотири перевірені способи

20 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим відмити силіконовий герметик з рук — чотири безпечні лайфхаки
Після роботи герметик треба очистити з рук. Фото: conro.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Працювати з герметиком потрібно в рукавичках, але цим правилом часто нехтують. Коли силікон потрапляє на руки, то, окрім неохайного вигляду, матеріал може викликати почервоніння, роздратування та алергічну реакцію шкіри.

Експерти пояснили, як швидко позбутися герметика з рук.

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Целофан та мило

  • Візьміть чистий целофановий пакет.
  • Потріть ним забруднену ділянку — велика частина силікону залишиться на поліетилені.
  • Решту герметика змити милом під краном з теплою водою.

Вода та пемза

  • Опустіть руки в посудину з теплою водою — свіжий силікон швидко розм'якне.
  • Потріть брудні ділянки пемзою.

 

Як безпечно видалити силіконовий герметик з рук — п'ять перевірених способів - фото 1
Фото: belife.ua

Порошок та олія

  • Змочить руки в теплій олії.
  • Натріть руки невеликою кількістю прального порошку.
  • Рідина пом'якшить шкіру, розширивши її пори, де затримуються дрібні частинки клею, а порошок адсорбує бруд.
  • Ретельно вимийте руки під проточною водою з милом.

Розчинники

  • Нанесіть на ватний тампон рідину для зняття манікюрного лаку (столовий оцет, бензин).
  • Видаліть силікон.
  • Добре помийте руки з милом.
  • Нанесіть крем для догляду за шкірою рук.

Раніше експерти розповіли, як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи. Також ми повідомляли, як легко та швидко відмити пластик у холодильнику підручними засобами.

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