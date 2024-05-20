Чим відмити силіконовий герметик з рук — чотири безпечні лайфхаки

Після роботи герметик треба очистити з рук. Фото: conro.com

Працювати з герметиком потрібно в рукавичках, але цим правилом часто нехтують. Коли силікон потрапляє на руки, то, окрім неохайного вигляду, матеріал може викликати почервоніння, роздратування та алергічну реакцію шкіри.

Експерти пояснили, як швидко позбутися герметика з рук.

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Целофан та мило

Візьміть чистий целофановий пакет.

Потріть ним забруднену ділянку — велика частина силікону залишиться на поліетилені.

Решту герметика змити милом під краном з теплою водою.

Вода та пемза

Опустіть руки в посудину з теплою водою — свіжий силікон швидко розм'якне.

Потріть брудні ділянки пемзою.

Фото: belife.ua

Порошок та олія

Змочить руки в теплій олії.

Натріть руки невеликою кількістю прального порошку.

Рідина пом'якшить шкіру, розширивши її пори, де затримуються дрібні частинки клею, а порошок адсорбує бруд.

Ретельно вимийте руки під проточною водою з милом.

Розчинники

Нанесіть на ватний тампон рідину для зняття манікюрного лаку (столовий оцет, бензин).

Видаліть силікон.

Добре помийте руки з милом.

Нанесіть крем для догляду за шкірою рук.

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