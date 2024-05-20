Чем отмыть силиконовый герметик с рук — четыре безопасных лайфхака

После работы герметик нужно очистить с рук. Фото: conro.com

Работать с герметиком нужно в перчатках, но этим правилом часто пренебрегают. Когда силикон попадает на руки, кроме неопрятного вида, материал может вызвать покраснение, раздражение и аллергическую реакцию кожи.

Эксперты объяснили, как быстро избавиться от герметика с рук.

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Целлофан и мыло

Возьмите чистый целлофановый пакет.

Потрите им загрязненный участок — большая часть силикона останется на полиэтилене.

Остальную часть герметика смыть мылом под краном с теплой водой.

Вода и пемза

Опустите руки в сосуд с теплой водой — свежий силикон быстро размякнет.

Потрите грязные участки пемзой.

Фото: belife.ua

Порошок и растительное масло

Смочите руки в теплом масле.

Натрите руки небольшим количеством стирального порошка.

Жидкость смягчит кожу, расширив поры, где задерживаются мелкие частицы клея, а порошок адсорбирует грязь.

Тщательно вымойте руки под проточной водой с мылом.

Растворители

Нанесите на ватный тампон жидкость для снятия маникюрного лака (уксус, бензин).

Удалите силикон.

Хорошо помойте руки с мылом.

Нанести крем по уходу за кожей рук.

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