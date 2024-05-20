Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как безопасно удалить силиконовый герметик с рук — четыре проверенных способа arrow

Как безопасно удалить силиконовый герметик с рук — четыре проверенных способа

20 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем отмыть силиконовый герметик с рук — четыре безопасных лайфхака
После работы герметик нужно очистить с рук. Фото: conro.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Работать с герметиком нужно в перчатках, но этим правилом часто пренебрегают. Когда силикон попадает на руки, кроме неопрятного вида, материал может вызвать покраснение, раздражение и аллергическую реакцию кожи.

Эксперты объяснили, как быстро избавиться от герметика с рук.

Читайте также:

Целлофан и мыло

  • Возьмите чистый целлофановый пакет.
  • Потрите им загрязненный участок — большая часть силикона останется на полиэтилене.
  • Остальную часть герметика смыть мылом под краном с теплой водой.

Вода и пемза

  • Опустите руки в сосуд с теплой водой — свежий силикон быстро размякнет.
  • Потрите грязные участки пемзой.

 

Как безопасно удалить силиконовый герметик из рук - пять проверенных способов - фото 1
Фото: belife.ua

Порошок и растительное масло

  • Смочите руки в теплом масле.
  • Натрите руки небольшим количеством стирального порошка.
  • Жидкость смягчит кожу, расширив поры, где задерживаются мелкие частицы клея, а порошок адсорбирует грязь.
  • Тщательно вымойте руки под проточной водой с мылом.

Растворители

  • Нанесите на ватный тампон жидкость для снятия маникюрного лака (уксус, бензин).
  • Удалите силикон.
  • Хорошо помойте руки с мылом.
  • Нанести крем по уходу за кожей рук.

Ранее эксперты рассказали, как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи. Также мы писали, как легко и быстро отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.

лайфхаки
советы
действенные лайфхаки
руки
полезные советы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом