Чем отмыть силиконовый герметик с рук — четыре безопасных лайфхака

Как безопасно удалить силиконовый герметик с рук — четыре проверенных способа
20 мая 2024 06:40
После работы герметик нужно очистить с рук. Фото: conro.com
Работать с герметиком нужно в перчатках, но этим правилом часто пренебрегают. Когда силикон попадает на руки, кроме неопрятного вида, материал может вызвать покраснение, раздражение и аллергическую реакцию кожи.
Эксперты объяснили, как быстро избавиться от герметика с рук.
Читайте также:
Целлофан и мыло
- Возьмите чистый целлофановый пакет.
- Потрите им загрязненный участок — большая часть силикона останется на полиэтилене.
- Остальную часть герметика смыть мылом под краном с теплой водой.
Вода и пемза
- Опустите руки в сосуд с теплой водой — свежий силикон быстро размякнет.
- Потрите грязные участки пемзой.
Порошок и растительное масло
- Смочите руки в теплом масле.
- Натрите руки небольшим количеством стирального порошка.
- Жидкость смягчит кожу, расширив поры, где задерживаются мелкие частицы клея, а порошок адсорбирует грязь.
- Тщательно вымойте руки под проточной водой с мылом.
Растворители
- Нанесите на ватный тампон жидкость для снятия маникюрного лака (уксус, бензин).
- Удалите силикон.
- Хорошо помойте руки с мылом.
- Нанести крем по уходу за кожей рук.
Ранее эксперты рассказали, как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи. Также мы писали, как легко и быстро отмыть пластик в холодильнике подручными средствами.
Читайте Новини.LIVE!