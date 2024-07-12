Як правильно підв'язати помідори на городі — поради дачникам

Як підв'язувати помідори на городі, щоб вони не травмувалися об землю — поради
Досвідчені дачники знають, як важливо постійно підв’язувати помідори, адже вага плодів може схиляти їх до землі, а значить — деформувати. Щоб не допустити цього, варто знати, як правильно потрібно підв’язувати томати на городі.
Новини.LIVE ділиться порадами для городників.
Підв’язування помідорів на городі
Підв’язування до кілочка
Якщо ви плануєте підв’язати томати до кілочка, вам потрібно взяти кілочки і шпагат у такій кількості, скільки у вас кущів. Та експерти рекомендують брати кілочки заввишки більше, ніж ваш кущ, на 20-25 сантиметрів. Завдяки цьому вам вдасться постійно підв’язувати нові пагони кущів.
Підв’язування на каркас
Ви можете зробити каркас у формі конуса або призми власноруч або купити його у готовому вигляді в магазині. Цю конструкцію вбийте у ґрунт і підв’яжіть на неї свою рослину. Але якщо у вас багато кущів, які треба підв’язати, то і каркасів потрібно багато, а на це треба багато грошей.
Підв’язування на шпалері
Ще одним способом підв’язування томатів вважаються горизонтальні шпалери. Візьміть списи і вкопайте їх у землю, а між ними натягніть шпагат. При цьому, стебла рослини пропустіть між декількома нитками шпагату таким чином, щоб кущ ніби лежав на них.
Але врахуйте, що метод з вертикальними шпалерами краще використовувати у теплиці. Робити це потрібно так само, але нитки треба підв’язувати у вертикальному вигляді, ніби "підтягуючи" рослину вверх. Так вам вдасться уникнути того, що ваша рослина контактуватиме із землею. А це, в свою чергу, захистить кущ помідорів від пошкодження.
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