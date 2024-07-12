Як правильно підв'язати помідори на городі — поради дачникам

Людина, яка підв'язує помідори на городі. Фото: Pinterest

Досвідчені дачники знають, як важливо постійно підв’язувати помідори, адже вага плодів може схиляти їх до землі, а значить — деформувати. Щоб не допустити цього, варто знати, як правильно потрібно підв’язувати томати на городі.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Підв’язування помідорів на городі

Підв’язування до кілочка

Якщо ви плануєте підв’язати томати до кілочка, вам потрібно взяти кілочки і шпагат у такій кількості, скільки у вас кущів. Та експерти рекомендують брати кілочки заввишки більше, ніж ваш кущ, на 20-25 сантиметрів. Завдяки цьому вам вдасться постійно підв’язувати нові пагони кущів.

Підв'язування помідорів до кілочків. Фото: Techinfus.com

Підв’язування на каркас

Ви можете зробити каркас у формі конуса або призми власноруч або купити його у готовому вигляді в магазині. Цю конструкцію вбийте у ґрунт і підв’яжіть на неї свою рослину. Але якщо у вас багато кущів, які треба підв’язати, то і каркасів потрібно багато, а на це треба багато грошей.

Підв'язування помідорів на каркас. Фото: Pinterest

Підв’язування на шпалері

Ще одним способом підв’язування томатів вважаються горизонтальні шпалери. Візьміть списи і вкопайте їх у землю, а між ними натягніть шпагат. При цьому, стебла рослини пропустіть між декількома нитками шпагату таким чином, щоб кущ ніби лежав на них.

Підв'язування помідорів на горизонтальній шпалері. Фото: Decorexpro

Але врахуйте, що метод з вертикальними шпалерами краще використовувати у теплиці. Робити це потрібно так само, але нитки треба підв’язувати у вертикальному вигляді, ніби "підтягуючи" рослину вверх. Так вам вдасться уникнути того, що ваша рослина контактуватиме із землею. А це, в свою чергу, захистить кущ помідорів від пошкодження.

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