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Як підв'язувати помідори на городі, щоб вони не травмувалися об землю — поради

12 липня 2024 16:54
Катерина Волченко - Редактор
Як правильно підв'язати помідори на городі — поради дачникам
Людина, яка підв'язує помідори на городі. Фото: Pinterest
Катерина Волченко - Редактор

Досвідчені дачники знають, як важливо постійно підв’язувати помідори, адже вага плодів може схиляти їх до землі, а значить — деформувати. Щоб не допустити цього, варто знати, як правильно потрібно підв’язувати томати на городі. 

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Підв’язування помідорів на городі

Підв’язування до кілочка

Якщо ви плануєте підв’язати томати до кілочка, вам потрібно взяти кілочки і шпагат у такій кількості, скільки у вас кущів. Та експерти рекомендують брати кілочки заввишки більше, ніж ваш кущ, на 20-25 сантиметрів. Завдяки цьому вам вдасться постійно підв’язувати нові пагони кущів.

Подвязывание помидоров к колышкам
Підв'язування помідорів до кілочків. Фото: Techinfus.com

Підв’язування на каркас

Ви можете зробити каркас у формі конуса або призми власноруч або купити його у готовому вигляді в магазині. Цю конструкцію вбийте у ґрунт і підв’яжіть на неї свою рослину. Але якщо у вас багато кущів, які треба підв’язати, то і каркасів потрібно багато, а на це треба багато грошей.

Подвязывание помидоров на каркас
Підв'язування помідорів на каркас. Фото: Pinterest

Підв’язування на шпалері

Ще одним способом підв’язування томатів вважаються горизонтальні шпалери. Візьміть списи і вкопайте їх у землю, а між ними натягніть шпагат. При цьому, стебла рослини пропустіть між декількома нитками шпагату таким чином, щоб кущ ніби лежав на них. 

Подвязывание помидоров на горизонтальной обои
Підв'язування помідорів на горизонтальній шпалері. Фото: Decorexpro

Але врахуйте, що метод з вертикальними шпалерами краще використовувати у теплиці. Робити це потрібно так само, але нитки треба підв’язувати у вертикальному вигляді, ніби "підтягуючи" рослину вверх. Так вам вдасться уникнути того, що ваша рослина контактуватиме із землею. А це, в свою чергу, захистить кущ помідорів від пошкодження.

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживлювати помідори у період цвітіння і плодоношення. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно обробляти насіння помідорів від фітофтори. 

Також ми повідомляли про те, чим підживлювати помідори на городі в липні.

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