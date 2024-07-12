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Как подвязывать помидоры на огороде, чтобы они не травмировались о землю — советы

12 июля 2024 16:54
Екатерина Волченко - Редактор
Как правильно подвязать помидоры на огороде — советы дачникам
Человек, подвязывающий помидоры на огороде. Фото: Pinterest
Екатерина Волченко - Редактор

Опытные дачники знают, как важно постоянно подвязывать помидоры, ведь вес плодов может склонять их к земле, а значит — деформировать. Чтобы не допустить этого, следует знать, как правильно нужно подвязывать томаты на огороде.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Подвязывание помидоров на огороде

Подвязывание к колышку

Если вы планируете подвязать томаты к колышку, вам нужно взять колышки и шпагат в таком количестве, сколько у вас кустов. Но эксперты рекомендуют брать колышки высотой больше, чем ваш куст, на 20-25 сантиметров. Благодаря этому вам удастся постоянно подвязывать новые побеги кустов.

Подвязывание помидоров к колышкам.
Подвязывание помидоров к колышкам. Фото: Techinfus.com

Подвязывание на каркас

Вы можете сделать каркас в форме конуса или призмы своими руками или купить его в готовом виде в магазине. Эту конструкцию вбейте в почву и подвяжите на нее свое растение. Но если у вас много кустов, которые нужно подвязать, то и каркасов нужно много, а на это надо много денег.

Подвязывание помидоров на каркас
Подвязывание помидоров на каркас. Фото: Pinterest

Подвязывание на шпалерах

Еще одним способом подвязывания томатов считаются горизонтальные шпалеры. Возьмите копья и вкопайте их в землю, а между ними натяните шпагат. При этом стебли растения пропустите между несколькими нитями шпагата таким образом, чтобы куст будто лежал на них.

Подвязывание помидоров на горизонтальной обои.
Подвязывание помидоров на горизонтальной шпалере. Фото: Decorexpro

Но учтите, что метод с вертикальными шпалерами лучше использовать в теплице. Делать это нужно так же, но нити нужно подвязывать в вертикальном виде, словно "подтягивая" растение вверх. Так вам удастся избежать того, что ваше растение будет контактировать с землей. А это, в свою очередь, защитит куст помидоров от повреждения.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать помидоры в период цветения и плодоношения.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обрабатывать семена помидоров от фитофторы.

Также мы сообщали о том, чем подкармливать помидоры на огороде в июле.

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