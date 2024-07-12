Как правильно подвязать помидоры на огороде — советы дачникам

Человек, подвязывающий помидоры на огороде. Фото: Pinterest

Опытные дачники знают, как важно постоянно подвязывать помидоры, ведь вес плодов может склонять их к земле, а значит — деформировать. Чтобы не допустить этого, следует знать, как правильно нужно подвязывать томаты на огороде.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Подвязывание помидоров на огороде

Подвязывание к колышку

Если вы планируете подвязать томаты к колышку, вам нужно взять колышки и шпагат в таком количестве, сколько у вас кустов. Но эксперты рекомендуют брать колышки высотой больше, чем ваш куст, на 20-25 сантиметров. Благодаря этому вам удастся постоянно подвязывать новые побеги кустов.

Подвязывание помидоров к колышкам. Фото: Techinfus.com

Подвязывание на каркас

Вы можете сделать каркас в форме конуса или призмы своими руками или купить его в готовом виде в магазине. Эту конструкцию вбейте в почву и подвяжите на нее свое растение. Но если у вас много кустов, которые нужно подвязать, то и каркасов нужно много, а на это надо много денег.

Подвязывание помидоров на каркас. Фото: Pinterest

Подвязывание на шпалерах

Еще одним способом подвязывания томатов считаются горизонтальные шпалеры. Возьмите копья и вкопайте их в землю, а между ними натяните шпагат. При этом стебли растения пропустите между несколькими нитями шпагата таким образом, чтобы куст будто лежал на них.

Подвязывание помидоров на горизонтальной шпалере. Фото: Decorexpro

Но учтите, что метод с вертикальными шпалерами лучше использовать в теплице. Делать это нужно так же, но нити нужно подвязывать в вертикальном виде, словно "подтягивая" растение вверх. Так вам удастся избежать того, что ваше растение будет контактировать с землей. А это, в свою очередь, защитит куст помидоров от повреждения.

Напомним, мы писали о том, чем следует подкармливать помидоры в период цветения и плодоношения.

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