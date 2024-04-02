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Як помити вікна без зусиль та розводів за допомогою несподіваного засобу

2 квітня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як помити вікна без розводів та слідів — перевірений спосіб
Мити вікна не обов'язково магазинними засобами. Фото: goldenmaidservices.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В мережі можна знайти багато порад для миття вікон. Але цей перевірений часом спосіб не лише допоможе з легкістю позбутися бруду та розводів, але й забезпечить кришталеву чистоту на кілька місяців.

Про це написав Ukr.Media.

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Розповідаємо про незаслужено забутий спосіб миття вікон з використанням марганцівки.

Крок 1

Промиваємо вікна звичайною чистою водою, позбавляємо їх бруду.

Крок 2

Набираємо чисту воду та додаємо трохи марганцівки. Добре розмішаємо й додаватимемо інгредієнт доки колір води не стане темно-бордовим.

Для захисту шкіри рук слід використовувати гумові рукавички.

Крок 3

Змочуємо серветку у розчині та добре вижимаємо, протираємо вікна. Зайву вологу прибираємо за допомогою водозгону.

Крок 4

Чистою сухою серветкою насухо витираємо вікна. Щоб виходило швидше та краще, використовуємо серветки для миття машин. Такі ганчірки нагадують тонку гуму. З ними все виходить ідеально.


 

Як помити вікна без зусиль та розводів за допомогою несподіваного засобу - фото 1
Фото: better-glass.com

Що отримаємо в результаті

Після такого миття вікна стають кришталево чистими. При цьому наступного разу доведеться мити вікна лише за кілька місяців. Вони не забруднюватимуться, навіть якщо пройдуть дощі.

Раніше ми писали, як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було. Також розповідали, як помити вікна із застосуванням гліцерину.

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