Як помити вікна без розводів та слідів — перевірений спосіб

Мити вікна не обов'язково магазинними засобами. Фото: goldenmaidservices.com

В мережі можна знайти багато порад для миття вікон. Але цей перевірений часом спосіб не лише допоможе з легкістю позбутися бруду та розводів, але й забезпечить кришталеву чистоту на кілька місяців.

Про це написав Ukr.Media.

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Крок 1

Промиваємо вікна звичайною чистою водою, позбавляємо їх бруду.

Крок 2

Набираємо чисту воду та додаємо трохи марганцівки. Добре розмішаємо й додаватимемо інгредієнт доки колір води не стане темно-бордовим.

Для захисту шкіри рук слід використовувати гумові рукавички.

Крок 3

Змочуємо серветку у розчині та добре вижимаємо, протираємо вікна. Зайву вологу прибираємо за допомогою водозгону.

Крок 4

Чистою сухою серветкою насухо витираємо вікна. Щоб виходило швидше та краще, використовуємо серветки для миття машин. Такі ганчірки нагадують тонку гуму. З ними все виходить ідеально.





Фото: better-glass.com

Що отримаємо в результаті

Після такого миття вікна стають кришталево чистими. При цьому наступного разу доведеться мити вікна лише за кілька місяців. Вони не забруднюватимуться, навіть якщо пройдуть дощі.

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