Як назавжди позбутися конденсату на вікнах за допомогою домашніх засобів

Як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було
Конденсат утворюється на вікнах, коли тепле повітря зсередини помешкання стикається з холодною поверхнею скла. Від нього потрібно позбавлятися, адже з часом конденсат призводить до пошкодження як ПВХ рам, так і дерев'яних.
Про це написав Screw Fix.
Як конденсат шкодить вікнам
Коли внутрішні ущільнювачі вікон з металопластику постійно перебувають у вологому стані, а потім під впливом інтенсивного сонячного світла, розширюються і стискаються, це призводить до їх розтріскування. У підсумку ущільнювачі виходять з ладу, конденсат з'являється в середині склопакетів, а вікно втрачає ізоляційні властивості.
Поєднання чергування вологи та сонячного світла пошкоджує й дерев'яні віконні рами. Деревина сохне й розтріскується, фарба та лак лущаться.
Також обидва типи вікон будуть схильні до утворення плісняви та вапняного нальоту.
Як попереджувати конденсат
- Провітрювати кімнату щонайменше 15-20 хвилин на день.
- Забезпечити хорошу вентиляцію у приміщенні.
- Зробити надійну ізоляцію вікон та дверей.
- Сушити мокрі речі лише на балконі.
- Готувати їжу з включеною витяжкою.
- Не зловживати з кількістю рослин в приміщенні.
- Регулярно протирати вікна сухою ганчіркою.
Як позбутися конденсату за допомогою соди
- Сода має абсорбуючі властивості, тому запобігатиме виникненню конденсату.
- Зробіть пасту з суміші харчової соди та води у рівних пропорціях.
- Нанесіть суміш на вологу ганчірку та протріть вікна.
- Протріть вікна чистою ганчіркою.
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