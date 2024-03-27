Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було arrow

Як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було

27 березня 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як назавжди позбутися конденсату на вікнах за допомогою домашніх засобів
Конденсат псує вікна. Фото: thisoldhouse.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Конденсат утворюється на вікнах, коли тепле повітря зсередини помешкання стикається з холодною поверхнею скла. Від нього потрібно позбавлятися, адже з часом конденсат призводить до пошкодження як ПВХ рам, так і дерев'яних.

Про це написав Screw Fix.

Читайте також:

Як конденсат шкодить вікнам

Коли внутрішні ущільнювачі вікон з металопластику постійно перебувають у вологому стані, а потім під впливом інтенсивного сонячного світла, розширюються і стискаються, це призводить до їх розтріскування. У підсумку ущільнювачі виходять з ладу, конденсат з'являється в середині склопакетів, а вікно втрачає ізоляційні властивості.

Поєднання чергування вологи та сонячного світла пошкоджує й дерев'яні віконні рами. Деревина сохне й розтріскується, фарба та лак лущаться.

Також обидва типи вікон будуть схильні до утворення плісняви та вапняного нальоту.

Як попереджувати конденсат

  • Провітрювати кімнату щонайменше 15-20 хвилин на день.
  • Забезпечити хорошу вентиляцію у приміщенні.
  • Зробити надійну ізоляцію вікон та дверей.
  • Сушити мокрі речі лише на балконі.
  • Готувати їжу з включеною витяжкою.
  • Не зловживати з кількістю рослин в приміщенні.
  • Регулярно протирати вікна сухою ганчіркою.

 

Як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було - фото 1
Фото: actionfurnace.ca

Як позбутися конденсату за допомогою соди

  • Сода має абсорбуючі властивості, тому запобігатиме виникненню конденсату.
  • Зробіть пасту з суміші харчової соди та води у рівних пропорціях.
  • Нанесіть суміш на вологу ганчірку та протріть вікна.
  • Протріть вікна чистою ганчіркою.

Раніше ми писали, як насправді потрібно правильно мити посуд. Також розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.

лайфхаки
поради
вікна
конденсат на вікнах
сода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ