Як назавжди позбутися конденсату на вікнах за допомогою домашніх засобів

Конденсат псує вікна. Фото: thisoldhouse.com

Конденсат утворюється на вікнах, коли тепле повітря зсередини помешкання стикається з холодною поверхнею скла. Від нього потрібно позбавлятися, адже з часом конденсат призводить до пошкодження як ПВХ рам, так і дерев'яних.

Про це написав Screw Fix.

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Коли внутрішні ущільнювачі вікон з металопластику постійно перебувають у вологому стані, а потім під впливом інтенсивного сонячного світла, розширюються і стискаються, це призводить до їх розтріскування. У підсумку ущільнювачі виходять з ладу, конденсат з'являється в середині склопакетів, а вікно втрачає ізоляційні властивості.

Поєднання чергування вологи та сонячного світла пошкоджує й дерев'яні віконні рами. Деревина сохне й розтріскується, фарба та лак лущаться.

Також обидва типи вікон будуть схильні до утворення плісняви та вапняного нальоту.

Як попереджувати конденсат

Провітрювати кімнату щонайменше 15-20 хвилин на день.

Забезпечити хорошу вентиляцію у приміщенні.

Зробити надійну ізоляцію вікон та дверей.

Сушити мокрі речі лише на балконі.

Готувати їжу з включеною витяжкою.

Не зловживати з кількістю рослин в приміщенні.

Регулярно протирати вікна сухою ганчіркою.

Фото: actionfurnace.ca

Як позбутися конденсату за допомогою соди

Сода має абсорбуючі властивості, тому запобігатиме виникненню конденсату.

Зробіть пасту з суміші харчової соди та води у рівних пропорціях.

Нанесіть суміш на вологу ганчірку та протріть вікна.

Протріть вікна чистою ганчіркою.

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