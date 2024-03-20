Як правильно мити посуд руками—помиляються навіть досвідчені господині

Навіть у миття посуду є правила. Фото: freepik.com

Більшість людей ніколи не замислюються, що існують правила миття посуду. А після цього дивуються, чому сам процес займає надто багато часу, від чого потьмяніли кришталеві бокали, або зіпсувалася емальована каструля.

Щоб не припускатися помилок, запам'ятайте ці прості послідовності.

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Сортування. Розкладіть посуд за типом, розмірами та матеріалами. Окремо столові прилади, тарілки, чашки, скляні стакани, сковорідки, каструлі. Це просто зручно.

Розкладіть посуд за типом, розмірами та матеріалами. Окремо столові прилади, тарілки, чашки, скляні стакани, сковорідки, каструлі. Це просто зручно. Очистка посуду. Залишки їжі з тарілок викиньте у відро зі сміттям — так ви не будете забивати раковину.

Залишки їжі з тарілок викиньте у відро зі сміттям — так ви не будете забивати раковину. Вимийте раковину. Не потрібно засмічувати посуд додатковим брудом.

Не потрібно засмічувати посуд додатковим брудом. Нанесіть миючий засіб на губку. Лити гель на посуд дуже не економно, а ефект буде таким самим.

Лити гель на посуд дуже не економно, а ефект буде таким самим. Миття від чистішого. Починати краще з найменш забруднених предметів, наприклад, ножів та склянок, за ними — чашки й тарілки. Сковороди та каструлі мийте останніми.

Починати краще з найменш забруднених предметів, наприклад, ножів та склянок, за ними — чашки й тарілки. Сковороди та каструлі мийте останніми. Ополіскування. Обполосніть по черзі кожен предмет, ретельно змиваючи піну.

Обполосніть по черзі кожен предмет, ретельно змиваючи піну. Сушка. Обов'язково викладіть посуд на сушарку або витріть насухо рушником. В шафі має зберігатися лише повністю сухий посуд.

Фото: organicauthority.com

Миття посуду з різних матеріалів

Кришталь. Потрібно мити окремо від іншого посуду й обов'язково в прохолодній чистій воді. Від теплої та гарячої води кришталь тьмяніє й блякне.

Потрібно мити окремо від іншого посуду й обов'язково в прохолодній чистій воді. Від теплої та гарячої води кришталь тьмяніє й блякне. Емальований посуд. Його не варто чистити або сильно шкребти жорстким абразивом, подряпається поверхня.

Його не варто чистити або сильно шкребти жорстким абразивом, подряпається поверхня. Столові прибори. Їх можна чистити зубним порошком, а обполіскувати проточною водою.

Їх можна чистити зубним порошком, а обполіскувати проточною водою. Глиняний посуд. Глина вбирає хімічні речовини, тому використовувати миючі засоби не варто. Використовуйте теплу воду з содою або оцтом.

Глина вбирає хімічні речовини, тому використовувати миючі засоби не варто. Використовуйте теплу воду з содою або оцтом. Посуд з кераміки. Чистіть содою, а мийте у гарячій воді.

Чистіть содою, а мийте у гарячій воді. Скляний посуд. Обов'язково після миття ретельно натирайте поверхні лляним рушником. Склянки, рюмки та келихи будуть блищати.

Раніше ми писали, як готувати, щоб до сковороди не прилипала їжа. Також розповідали, для чого в ручці сковорідки є отвір.