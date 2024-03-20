Как правильно мыть посуду руками — ошибаются даже опытные хозяйки

Даже у мытья посуды есть правила. Фото: freepik.com

Большинство людей никогда не задумываются, что существуют правила мытья посуды. А после этого удивляются, почему сам процесс занимает слишком много времени, от чего потускнели хрустальные бокалы или испортилась эмалированная кастрюля.

Чтобы не допускать ошибок, запомните эти простые последовательности.

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Сортировка. Разложите посуду по типу, размерам и материалам. Отдельно столовые приборы, тарелки, чашки, стеклянные стаканы, сковородки, кастрюли. Это просто удобно.

Разложите посуду по типу, размерам и материалам. Отдельно столовые приборы, тарелки, чашки, стеклянные стаканы, сковородки, кастрюли. Это просто удобно. Очистка посуды. Остатки еды из тарелок выбросьте в мусорное ведро — так вы не будете забивать раковину.

Остатки еды из тарелок выбросьте в мусорное ведро — так вы не будете забивать раковину. Вымойте раковину. Не нужно засорять посуду дополнительной грязью.

Не нужно засорять посуду дополнительной грязью. Нанесите моющее средство на губку. Лить гель на посуду очень не экономно, а эффект будет таким же.

Лить гель на посуду очень не экономно, а эффект будет таким же. Мытье от более чистого. Начинать лучше с наименее загрязненных предметов, например ножей и стаканов, за ними — чашки и тарелки. Сковороды и кастрюли мойте последними.

Начинать лучше с наименее загрязненных предметов, например ножей и стаканов, за ними — чашки и тарелки. Сковороды и кастрюли мойте последними. Ополаскивание. Ополосните поочередно каждый предмет, тщательно смывая пену.

Ополосните поочередно каждый предмет, тщательно смывая пену. Сушка. Обязательно выложите посуду на сушилку или протрите насухо полотенцем. В шкафу должна храниться только сухая посуда.

Фото: organicauthority.com

Мытье посуды из разных материалов

Хрусталь. Нужно мыть отдельно от другой посуды и обязательно в холодной чистой воде. От теплой и горячей воды хрусталь тускнеет и бледнеет.

Нужно мыть отдельно от другой посуды и обязательно в холодной чистой воде. От теплой и горячей воды хрусталь тускнеет и бледнеет. Эмалированная посуда. Его не стоит чистить или сильно скрести жестким абразивом, поцарапаете поверхность.

Его не стоит чистить или сильно скрести жестким абразивом, поцарапаете поверхность. Столовые приборы. Их можно чистить зубным порошком, а ополаскивать проточной водой.

Их можно чистить зубным порошком, а ополаскивать проточной водой. Глиняная посуда. Глина впитывает химические вещества, поэтому использовать моющие средства не следует. Используйте теплую воду с содой или уксусом.

Глина впитывает химические вещества, поэтому использовать моющие средства не следует. Используйте теплую воду с содой или уксусом. Посуда из керамики. Чистите содой, а мойте в горячей воде.

Чистите содой, а мойте в горячей воде. Стеклянная посуда. Обязательно после мытья тщательно натирайте поверхности льняным полотенцем. Стаканы, рюмки и бокалы будут блестеть.

Ранее мы писали, как готовить, чтобы к сковороде не прилипала еда. Также рассказывали, для чего в ручке сковородки есть отверстие.