Как правильно мыть посуду руками — ошибаются даже опытные хозяйки

Мы годами ошибались — как на самом деле нужно правильно мыть посуду
20 марта 2024 21:55
Даже у мытья посуды есть правила. Фото: freepik.com
Большинство людей никогда не задумываются, что существуют правила мытья посуды. А после этого удивляются, почему сам процесс занимает слишком много времени, от чего потускнели хрустальные бокалы или испортилась эмалированная кастрюля.
Чтобы не допускать ошибок, запомните эти простые последовательности.
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- Сортировка. Разложите посуду по типу, размерам и материалам. Отдельно столовые приборы, тарелки, чашки, стеклянные стаканы, сковородки, кастрюли. Это просто удобно.
- Очистка посуды. Остатки еды из тарелок выбросьте в мусорное ведро — так вы не будете забивать раковину.
- Вымойте раковину. Не нужно засорять посуду дополнительной грязью.
- Нанесите моющее средство на губку. Лить гель на посуду очень не экономно, а эффект будет таким же.
- Мытье от более чистого. Начинать лучше с наименее загрязненных предметов, например ножей и стаканов, за ними — чашки и тарелки. Сковороды и кастрюли мойте последними.
- Ополаскивание. Ополосните поочередно каждый предмет, тщательно смывая пену.
- Сушка. Обязательно выложите посуду на сушилку или протрите насухо полотенцем. В шкафу должна храниться только сухая посуда.
Мытье посуды из разных материалов
- Хрусталь. Нужно мыть отдельно от другой посуды и обязательно в холодной чистой воде. От теплой и горячей воды хрусталь тускнеет и бледнеет.
- Эмалированная посуда. Его не стоит чистить или сильно скрести жестким абразивом, поцарапаете поверхность.
- Столовые приборы. Их можно чистить зубным порошком, а ополаскивать проточной водой.
- Глиняная посуда. Глина впитывает химические вещества, поэтому использовать моющие средства не следует. Используйте теплую воду с содой или уксусом.
- Посуда из керамики. Чистите содой, а мойте в горячей воде.
- Стеклянная посуда. Обязательно после мытья тщательно натирайте поверхности льняным полотенцем. Стаканы, рюмки и бокалы будут блестеть.
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