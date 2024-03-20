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Мы годами ошибались — как на самом деле нужно правильно мыть посуду

20 марта 2024 21:55
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно мыть посуду руками — ошибаются даже опытные хозяйки
Даже у мытья посуды есть правила. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Большинство людей никогда не задумываются, что существуют правила мытья посуды. А после этого удивляются, почему сам процесс занимает слишком много времени, от чего потускнели хрустальные бокалы или испортилась эмалированная кастрюля.

Чтобы не допускать ошибок, запомните эти простые последовательности.

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Как правильно мыть посуду руками

  • Сортировка. Разложите посуду по типу, размерам и материалам. Отдельно столовые приборы, тарелки, чашки, стеклянные стаканы, сковородки, кастрюли. Это просто удобно.
  • Очистка посуды. Остатки еды из тарелок выбросьте в мусорное ведро — так вы не будете забивать раковину.
  • Вымойте раковину. Не нужно засорять посуду дополнительной грязью.
  • Нанесите моющее средство на губку. Лить гель на посуду очень не экономно, а эффект будет таким же.
  • Мытье от более чистого. Начинать лучше с наименее загрязненных предметов, например ножей и стаканов, за ними — чашки и тарелки. Сковороды и кастрюли мойте последними.
  • Ополаскивание. Ополосните поочередно каждый предмет, тщательно смывая пену.
  • Сушка. Обязательно выложите посуду на сушилку или протрите насухо полотенцем. В шкафу должна храниться только сухая посуда.

 

Мы годами ошибались — как действительно нужно правильно мыть посуду - фото 1
Фото: organicauthority.com

Мытье посуды из разных материалов

  • Хрусталь. Нужно мыть отдельно от другой посуды и обязательно в холодной чистой воде. От теплой и горячей воды хрусталь тускнеет и бледнеет.
  • Эмалированная посуда. Его не стоит чистить или сильно скрести жестким абразивом, поцарапаете поверхность.
  • Столовые приборы. Их можно чистить зубным порошком, а ополаскивать проточной водой.
  • Глиняная посуда. Глина впитывает химические вещества, поэтому использовать моющие средства не следует. Используйте теплую воду с содой или уксусом.
  • Посуда из керамики. Чистите содой, а мойте в горячей воде.
  • Стеклянная посуда. Обязательно после мытья тщательно натирайте поверхности льняным полотенцем. Стаканы, рюмки и бокалы будут блестеть.

Ранее мы писали, как готовить, чтобы к сковороде не прилипала еда. Также рассказывали, для чего в ручке сковородки есть отверстие.

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