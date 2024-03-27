Как навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью домашних средств

Конденсат портит окна. Фото: thisoldhouse.com

Конденсат образуется на окнах, когда теплый воздух изнутри дома сталкивается с холодной поверхностью стекла. От него нужно избавляться, ведь со временем конденсат приводит к повреждению как ПВХ рам, так и деревянных.

Об этом написал Screw Fix.

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Когда внутренние уплотнители окон из металлопластика постоянно находятся во влажном состоянии, а затем под воздействием интенсивного солнечного света расширяются и сжимаются, что приводит к их растрескиванию. В результате уплотнители выходят из строя, конденсат появляется внутри стеклопакетов, а окно теряет изоляционные свойства.

Сочетание чередования воды и солнечного света повреждает и деревянные оконные рамы. Древесина сохнет и растрескивается, краска и лак шелушатся.

Также оба типа окон будут склонны к образованию плесени и известкового налета.

Как предупреждать конденсат

Проветривать комнату не менее 15-20 минут в день.

Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Произвести надежную изоляцию окон и дверей.

Сушить мокрые вещи только на балконе.

Готовить еду с включенной вытяжкой.

Не злоупотреблять с количеством растений в помещении.

Регулярно протирать окна сухой тряпкой.

Фото: actionfurnace.ca

Как избавиться от конденсата с помощью соды

Сода обладает абсорбирующими свойствами, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата.

Сделайте пасту из смеси пищевой соды и воды в равных пропорциях.

Нанесите смесь на влажную тряпку и протрите окна.

Протрите окна чистой тряпкой.

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