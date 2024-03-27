Как навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью домашних средств

Как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было
Конденсат образуется на окнах, когда теплый воздух изнутри дома сталкивается с холодной поверхностью стекла. От него нужно избавляться, ведь со временем конденсат приводит к повреждению как ПВХ рам, так и деревянных.
Об этом написал Screw Fix.
Как конденсат вредит окнам
Когда внутренние уплотнители окон из металлопластика постоянно находятся во влажном состоянии, а затем под воздействием интенсивного солнечного света расширяются и сжимаются, что приводит к их растрескиванию. В результате уплотнители выходят из строя, конденсат появляется внутри стеклопакетов, а окно теряет изоляционные свойства.
Сочетание чередования воды и солнечного света повреждает и деревянные оконные рамы. Древесина сохнет и растрескивается, краска и лак шелушатся.
Также оба типа окон будут склонны к образованию плесени и известкового налета.
Как предупреждать конденсат
- Проветривать комнату не менее 15-20 минут в день.
- Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.
- Произвести надежную изоляцию окон и дверей.
- Сушить мокрые вещи только на балконе.
- Готовить еду с включенной вытяжкой.
- Не злоупотреблять с количеством растений в помещении.
- Регулярно протирать окна сухой тряпкой.
Как избавиться от конденсата с помощью соды
- Сода обладает абсорбирующими свойствами, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата.
- Сделайте пасту из смеси пищевой соды и воды в равных пропорциях.
- Нанесите смесь на влажную тряпку и протрите окна.
- Протрите окна чистой тряпкой.
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