Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было arrow

Как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было

27 марта 2024 22:14
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью домашних средств
Конденсат портит окна. Фото: thisoldhouse.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Конденсат образуется на окнах, когда теплый воздух изнутри дома сталкивается с холодной поверхностью стекла. От него нужно избавляться, ведь со временем конденсат приводит к повреждению как ПВХ рам, так и деревянных.

Об этом написал Screw Fix.

Читайте также:

Как конденсат вредит окнам

Когда внутренние уплотнители окон из металлопластика постоянно находятся во влажном состоянии, а затем под воздействием интенсивного солнечного света расширяются и сжимаются, что приводит к их растрескиванию. В результате уплотнители выходят из строя, конденсат появляется внутри стеклопакетов, а окно теряет изоляционные свойства.

Сочетание чередования воды и солнечного света повреждает и деревянные оконные рамы. Древесина сохнет и растрескивается, краска и лак шелушатся.

Также оба типа окон будут склонны к образованию плесени и известкового налета.

Как предупреждать конденсат

  • Проветривать комнату не менее 15-20 минут в день.
  • Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.
  • Произвести надежную изоляцию окон и дверей.
  • Сушить мокрые вещи только на балконе.
  • Готовить еду с включенной вытяжкой.
  • Не злоупотреблять с количеством растений в помещении.
  • Регулярно протирать окна сухой тряпкой.

 

Как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было - фото 1
Фото: actionfurnace.ca

Как избавиться от конденсата с помощью соды

  • Сода обладает абсорбирующими свойствами, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата.
  • Сделайте пасту из смеси пищевой соды и воды в равных пропорциях.
  • Нанесите смесь на влажную тряпку и протрите окна.
  • Протрите окна чистой тряпкой.

Ранее мы писали, как действительно нужно правильно мыть посуду. Также рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

лайфхаки
советы
окна
конденсат на окнах
сода

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные