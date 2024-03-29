Як з користю застосувати гліцерин вдома — для чистки, прибирання, прання

Гліцерин — універсальний засіб. Фото: goodhousekeeping.com

Універсальний засіб гліцерин використовується в багатьох сферах. Зокрема його чудові властивості знайшли широке застосування в побуті.

П'ять способів корисного використання гліцерину вдома.

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1. Миття підлоги

На відро води (10 літрів) додайте 2 столові ложки гліцерину. Помийте цією сумішшю підлогу й вона блищатиме, як в кращих палацах світу.

2. Миття вікно

Змішайте 70 мл води, п'ять крапель нашатирного спирту та 30 г гліцерину. Цей розчин позбавить вікна від розводів та інших забруднень на склі. Після нанесення натріть вікно сухою ганчіркою.

Якщо вам дошкуляє конденсат на вікнах, змішайте гліцерин та спирт один до 10 та нанесіть на скло. Конденсат зникне надовго.

Фото: realsimple.com

3. Прання речей

Додайте 5 г гліцерину на 3 літри води та замочить білизну перед пранням на 20 хвилин. Після прання білизна стане напрочуд м'якою та ніжною.

4. Видалення жирних плям з одягу

Нанесіть на пляму гліцерин на 30 хвилин. Дали обробіть пляму м'якою губкою. Виперіть річ руками або в пральній машині. Пляма зникне.

5. Профілактика пилу

Протріть лаковані та дзеркальні поверхні ганчіркою, змоченою гліцерином. З'явиться захисна плівка, на якій пил майже не осідатиме.

Раніше ми писали, як відіпрати іржу з білого та кольорового одягу. Також ми розповідали, як позбутися конденсату на вікнах та зробити так, щоб його взагалі не було.