Как с пользой применить глицерин дома — для чистки, уборки, стирки

Глицерин — универсальное средство. Фото: goodhousekeeping.com

Универсальное средство глицерин используется во многих сферах. В частности, его замечательные свойства нашли широкое применение в быту.

Пять способов полезного использования глицерина на дому.

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1. Мытье полов

На ведро воды (10 литров) добавьте 2 столовых ложки глицерина. Помойте этой смесью пол и он будет блестеть, как в лучших дворцах мира.

2. Мытье окно

Смешайте 70 мл воды, 5 капель нашатырного спирта и 30 г глицерина. Этот раствор избавит окна от разводов и других загрязнений на стекле. После нанесения натрите окно сухой тряпкой.

Если вам донимает конденсат на окнах, смешайте глицерин и спирт один к 10 и нанесите на стекло. Конденсат исчезнет надолго.

Фото: realsimple.com

3. Стирка вещей

Добавьте 5 г глицерина на 3 литра воды и замочите белье перед стиркой на 20 минут. После стирки белье станет удивительно мягким и нежным.

4. Удаление жирных пятен из одежды

Нанесите на пятно глицерин на 30 мин. Далее обработайте пятно мягкой губкой. Выстирайте вещь руками или в стиральной машине. Пятно исчезнет.

5. Профилактика пыли

Протрите лакированные и зеркальные поверхности тряпкой, смоченной глицерином. Появится защитная пленка, на которой пыль почти не будет оседать.

Ранее мы писали, как отстирать ржавчину из белой и цветной одежды. Также мы рассказывали, как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было.