Как помыть окна без разводов и следов — проверенный способ

Как помыть окна без усилий и разводов с помощью неожиданного средства
В сети можно найти много советов для мытья окон. Но этот проверенный временем способ не только поможет с легкостью избавиться от грязи и разводов, но и обеспечит кристальную чистоту на несколько месяцев.
Об этом написал Ukr.Media.
Рассказываем о незаслуженно забытом способе мытья окон с использованием марганцовки.
Шаг 1
Промываем окна обычной чистой водой, избавляемся от грязи.
Шаг 2
Набираем чистую воду и добавляем немного марганцовки. Хорошо размешаем и добавляем ингредиент, пока цвет воды не станет темно-бордовым.
Для защиты кожи рук следует использовать резиновые перчатки.
Шаг 3
Смачиваем салфетку в растворе и хорошо выжимаем, протираем окна. Лишнюю влагу убираем с помощью водогона.
Шаг 4
Чистой сухой салфеткой насухо вытираем окна. Чтобы получалось быстрее и лучше, используем салфетки для мытья машин. Такие тряпочки напоминают тонкую резину. С ними все выходит идеально.
Что получим в результате
После такой мойки окна становятся кристально чистыми. При этом в следующий раз придется мыть окна лишь через несколько месяцев. Они не будут загрязняться, даже если пройдут дожди.
Раньше мы писали, как избавиться от конденсата на окнах и сделать так, чтобы его вообще не было. Также рассказывали, как вымыть окна с применением глицерина.
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