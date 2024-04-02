Как помыть окна без разводов и следов — проверенный способ

Мыть окна не обязательно магазинными средствами. Фото: goldenmaidservices.com

В сети можно найти много советов для мытья окон. Но этот проверенный временем способ не только поможет с легкостью избавиться от грязи и разводов, но и обеспечит кристальную чистоту на несколько месяцев.

Об этом написал Ukr.Media.

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Шаг 1

Промываем окна обычной чистой водой, избавляемся от грязи.

Шаг 2

Набираем чистую воду и добавляем немного марганцовки. Хорошо размешаем и добавляем ингредиент, пока цвет воды не станет темно-бордовым.

Для защиты кожи рук следует использовать резиновые перчатки.

Шаг 3

Смачиваем салфетку в растворе и хорошо выжимаем, протираем окна. Лишнюю влагу убираем с помощью водогона.

Шаг 4

Чистой сухой салфеткой насухо вытираем окна. Чтобы получалось быстрее и лучше, используем салфетки для мытья машин. Такие тряпочки напоминают тонкую резину. С ними все выходит идеально.

Фото: better-glass.com

Что получим в результате

После такой мойки окна становятся кристально чистыми. При этом в следующий раз придется мыть окна лишь через несколько месяцев. Они не будут загрязняться, даже если пройдут дожди.

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