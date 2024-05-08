Як видалити горілі та блискучі плями від праски з одягу — ТОП-6 лайфхаків

Позбутися плями від праски не складно. Фото: wecasa.co.uk

Підпали та блиск на одязі з'являються внаслідок неправильного користування праскою. Але не поспішайте викидати улюблені речі або надягати лише для робіт на дачі, їх ще можна врятувати.

Як видалити плями від праски з одягу.

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Як прибрати блиск

Зі світлого одягу. Зробіть суміш однієї столової ложки білого 9% оцту з трьома столовими ложками води кімнатної температури. Змочіть блискучі плями розчином та присипте дрібнозернистою сіллю. Після висихання видаліть сіль м'якою щіткою та виперіть річ.

Зробіть суміш однієї столової ложки білого 9% оцту з трьома столовими ложками води кімнатної температури. Змочіть блискучі плями розчином та присипте дрібнозернистою сіллю. Після висихання видаліть сіль м'якою щіткою та виперіть річ. З чорного одягу або синтетичної тканини. Змочіть марлю слабим розчином води з оцтом або нашатирним спиртом. Добре відіжміть, складіть в кілька шарів та покладіть на плями. Встановіть на прасці режим відпарювання. Обережно попрасуйте поверх марлі — пар на тлі кислого середовища розчину вбере в себе блиск з одягу.

Змочіть марлю слабим розчином води з оцтом або нашатирним спиртом. Добре відіжміть, складіть в кілька шарів та покладіть на плями. Встановіть на прасці режим відпарювання. Обережно попрасуйте поверх марлі — пар на тлі кислого середовища розчину вбере в себе блиск з одягу. З шовкової тканини. Протріть блискучі місця кашкою, яка утвориться з суміші харчової соди з невеликою кількістю води. Після висихання прополощіть річ у воді кімнатної температури.

Фото: which.co.uk

Як прибрати підпалини

Слабка підпалина. Замочіть одяг в мильному розчині на дві години. Після цього випріть річ з додаванням засобу для виведення плям.

Замочіть одяг в мильному розчині на дві години. Після цього випріть річ з додаванням засобу для виведення плям. Зі світлого одягу. Розчиніть в склянці води одну чайну ложку хлорного вапна або скористайтеся готовим хлорвмісним вибілюючим засобом. Коли пляма зникне, ретельно прополощіть тканину, адже через тривалий контакт з хлором річ може пошкодитися.

Розчиніть в склянці води одну чайну ложку хлорного вапна або скористайтеся готовим хлорвмісним вибілюючим засобом. Коли пляма зникне, ретельно прополощіть тканину, адже через тривалий контакт з хлором річ може пошкодитися. З чорного та кольорового одягу. Змочіть плями лимонним соком та залиште до повного висихання. Після цього річ потрібно випрати звичайним способом.

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