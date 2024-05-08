Как удалить горелые и блестящие пятна от утюга с одежды — ТОП-6 лайфхаков

Как просто убрать подпалины и блеск от утюга на одежде — способы вывода
8 мая 2024 06:40
Убрать пятно от утюга не сложно. Фото: wecasa.co.uk
Подпалины и блеск на одежде появляются вследствие неправильного пользования утюгом. Но не спешите выбрасывать любимые вещи или надевать только для работ на даче, их можно спасти.
Как удалить пятна от утюга с одежды.
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Как убрать блеск
- Со светлой одежды. Сделайте смесь одной столовой ложки 9% белого уксуса с тремя столовыми ложками воды комнатной температуры. Смочите блестящие пятна раствором и присыпьте мелкозернистой солью. После высыхания удалите соль мягкой щеткой и постирайте ее.
- С черной одежды или синтетической ткани. Смочите марлю слабым раствором воды с уксусом и нашатырным спиртом. Хорошо отожмите, сложите в несколько слоев и положите на пятна. Установите на утюге режим отпаривания. Осторожно погладьте поверх марли — пар на фоне кислой среды раствора впитает блеск из одежды.
- С шелковой ткани. Протрите блестящие места кашицей, которая образуется из смеси пищевой соды с небольшим количеством воды. После высыхания прополощите вещь в воде комнатной температуры.
Как убрать подпалины
- Слабая подпалина. Замочите одежду в мыльном растворе на два часа. После этого постирайте вещь с добавлением пятновыводителя.
- Со светлой одежды. Растворите в стакане воды одну чайную ложку хлорной извести или воспользуйтесь готовым хлорсодержащим отбеливающим средством. Когда пятно исчезнет, тщательно прополощите ткань, ведь из-за длительного контакта с хлором вещь может повредиться.
- С черной и цветной одежды. Смочите пятна лимонным соком и оставьте до полного высыхания. После этого вещь нужно постирать обычным способом.
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