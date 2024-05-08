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Как просто убрать подпалины и блеск от утюга на одежде — способы вывода

8 мая 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить горелые и блестящие пятна от утюга с одежды — ТОП-6 лайфхаков
Убрать пятно от утюга не сложно. Фото: wecasa.co.uk
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Подпалины и блеск на одежде появляются вследствие неправильного пользования утюгом. Но не спешите выбрасывать любимые вещи или надевать только для работ на даче, их можно спасти.

Как удалить пятна от утюга с одежды.

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Как убрать блеск

  • Со светлой одежды. Сделайте смесь одной столовой ложки 9% белого уксуса с тремя столовыми ложками воды комнатной температуры. Смочите блестящие пятна раствором и присыпьте мелкозернистой солью. После высыхания удалите соль мягкой щеткой и постирайте ее.
  • С черной одежды или синтетической ткани. Смочите марлю слабым раствором воды с уксусом и нашатырным спиртом. Хорошо отожмите, сложите в несколько слоев и положите на пятна. Установите на утюге режим отпаривания. Осторожно погладьте поверх марли — пар на фоне кислой среды раствора впитает блеск из одежды.
  • С шелковой ткани. Протрите блестящие места кашицей, которая образуется из смеси пищевой соды с небольшим количеством воды. После высыхания прополощите вещь в воде комнатной температуры.

 

Как просто убрать подпалины и блеск от утюга на одежде - фото 1
Фото: which.co.uk

Как убрать подпалины

  • Слабая подпалина. Замочите одежду в мыльном растворе на два часа. После этого постирайте вещь с добавлением пятновыводителя.
  • Со светлой одежды. Растворите в стакане воды одну чайную ложку хлорной извести или воспользуйтесь готовым хлорсодержащим отбеливающим средством. Когда пятно исчезнет, тщательно прополощите ткань, ведь из-за длительного контакта с хлором вещь может повредиться.
  • С черной и цветной одежды. Смочите пятна лимонным соком и оставьте до полного высыхания. После этого вещь нужно постирать обычным способом.

Ранее мы предлагали самые эффективные методы борьбы с жирными пятнами на обоях. Также рассказывали, как отмыть кухонные фасады подручными средствами.

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