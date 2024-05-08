Как удалить горелые и блестящие пятна от утюга с одежды — ТОП-6 лайфхаков

Убрать пятно от утюга не сложно. Фото: wecasa.co.uk

Подпалины и блеск на одежде появляются вследствие неправильного пользования утюгом. Но не спешите выбрасывать любимые вещи или надевать только для работ на даче, их можно спасти.

Как удалить пятна от утюга с одежды.

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Как убрать блеск

Со светлой одежды. Сделайте смесь одной столовой ложки 9% белого уксуса с тремя столовыми ложками воды комнатной температуры. Смочите блестящие пятна раствором и присыпьте мелкозернистой солью. После высыхания удалите соль мягкой щеткой и постирайте ее.

Сделайте смесь одной столовой ложки 9% белого уксуса с тремя столовыми ложками воды комнатной температуры. Смочите блестящие пятна раствором и присыпьте мелкозернистой солью. После высыхания удалите соль мягкой щеткой и постирайте ее. С черной одежды или синтетической ткани. Смочите марлю слабым раствором воды с уксусом и нашатырным спиртом. Хорошо отожмите, сложите в несколько слоев и положите на пятна. Установите на утюге режим отпаривания. Осторожно погладьте поверх марли — пар на фоне кислой среды раствора впитает блеск из одежды.

Смочите марлю слабым раствором воды с уксусом и нашатырным спиртом. Хорошо отожмите, сложите в несколько слоев и положите на пятна. Установите на утюге режим отпаривания. Осторожно погладьте поверх марли — пар на фоне кислой среды раствора впитает блеск из одежды. С шелковой ткани. Протрите блестящие места кашицей, которая образуется из смеси пищевой соды с небольшим количеством воды. После высыхания прополощите вещь в воде комнатной температуры.

Фото: which.co.uk

Как убрать подпалины

Слабая подпалина. Замочите одежду в мыльном растворе на два часа. После этого постирайте вещь с добавлением пятновыводителя.

Замочите одежду в мыльном растворе на два часа. После этого постирайте вещь с добавлением пятновыводителя. Со светлой одежды. Растворите в стакане воды одну чайную ложку хлорной извести или воспользуйтесь готовым хлорсодержащим отбеливающим средством. Когда пятно исчезнет, тщательно прополощите ткань, ведь из-за длительного контакта с хлором вещь может повредиться.

Растворите в стакане воды одну чайную ложку хлорной извести или воспользуйтесь готовым хлорсодержащим отбеливающим средством. Когда пятно исчезнет, тщательно прополощите ткань, ведь из-за длительного контакта с хлором вещь может повредиться. С черной и цветной одежды. Смочите пятна лимонным соком и оставьте до полного высыхания. После этого вещь нужно постирать обычным способом.

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